Arka Sokaklar son bölümde Cemal öldü mü? İşte Arka Sokaklar 579. son bölüm ve yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 579. bölümü ile 26 Şubat Cuma akşamı Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluştu. Aksison dolu sahneleri ile heyecan yaratan dizide bu hafta, Rıza Babanın kurşunlarına hedef olan Servet'in ölmesi merak uyandırdı. Operasyonda vurulan Cemal'in akıbeti ise yeni bölümde belli olacak. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Selin'in ser katiller ile başının belaya girmesi dikkat çekti.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ekibimiz, öldürülen sarışın ve beyaz tenli kadın dosyasıyla şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tüm öldürülen kadınların Selin ile olan benzerliği Ali'nin dikkatini çekiyor. Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.

Bu sırada ekip, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Medar'ın hücre evlerine baskınlar düzenler. Yavaş yavaş Medar'a ulaşmaya başlayan ekibimiz Cemal'den sonra yeni bir acıyla karşı karşıya kalırlar. Medar'ın yerini tespit eden ekip dört bir koldan onu sıkıştırmıştır. Medar, ekibe ateş açmaya başlar. Çıkan çatışma sırasında Mesut vurulur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Servet, Radikal Örgütün Türkiye sorumlusu Medar'ın yardımıyla istihbaratçıların elinden kaçmayı başarır. Bunu öğrenen ekibimiz onların peşine düşer. İnterpol’ün de arananlar listesinde olan Servet'i yakalamak için İstanbul'a gelen Türkiye Temsilcisi Seda Komiser, ortak operasyon yapmak için ekibimiz ile anlaşır. Alınan istihbaratlar ile Servet'in yurt dışına kaçacağı öğrenilir. İnterpol tarafından öldürülen bir örgüt elemanının kimliğini kullanarak bir polis gizlice içlerine sızar. Servet'i yurt dışına kaçıracak tek kişi olarak Medar ile anlaşan gizli polis planlanan gün limanda hazır bulunur. Ekip, Servet ve Medar'ı görünce operasyonu başlatır. Çıkan çatışma sırasında Medar kaçmayı başarır. Servet ise, Rıza Babanın kurşunlarına hedef olarak ölür.

Medar, kaçtıktan sonra radikal örgütüne adam sağlamaya başlar. İstihbaratçı Ekrem, onu takip etmektedir ve elinde ekibimizin de ihtiyacı olan bilgiler vardır. Ekrem, her zamanki gibi Mesut'tan yardım ister. Rıza Babadan alınan izin ile Ekrem'in operasyonuna Cemal ile birlikte dahil olur. Cemal ve Ekrem, örgüt elemanlarından birisini takip ederek Medar'a ulaşmayı başarırlar; fakat Medar'ın adamı, onları fark eder. Çıkan çatışmada Cemal ve Ekrem vurulur. Mesut, geç kalmıştır ve bu acı haberi ekip arkadaşlarına üzüntü içinde verir.