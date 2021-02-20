Arka Sokaklar son bölümde Ali gözaltına alındı... İşte Arka Sokaklar 578. son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı 

Arka Sokaklar 578. son bölümü ile 19 Şubat Cuma akşamı Kanal D ekranlarında diziseverler ile buluştu. Dizinin son bölümünde Servet'in terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler ışığında cezaevinden çıkarılması çarpıcı gelişmelerden oldu. Yeni bölüm fragmanında ise Mesut'un Cemal'i vurulmuş olarak bulması ekranlara geldi.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

İstihbarattan Ekrem yeniden ortaya çıkmış ve Mesut'u kendi işlerine alet etmeye başlamıştır. Bu durumdan dolayı Selin, Mesut'a serzenişlerde bulunur. Mesut, Ekrem ile operasyona giderken Cemal de onlara katılır. Operasyon sırasında Cemal ile Ekrem ortadan kaybolur. Çatışma yerine giden Mesut acı tablo ile karşı karşıya kalır. Cemal vurulmuş bir şekilde yerde yatmaktadır. Bu haber başta Ezgi olmak üzere herkesi şoke eder. Cemal'in akıbeti ise, merak konusudur.

Servet, güvenli eve yerleştikten sonra ülkeden kaçmanın planlarını yapar. Adamlarıyla ufak bir tezgah düzenler. Hastaneye kaldırılma bahanesiyle ambulansla kaçırılır. Ülkeden kaçmak için geldiği limanda onu kötü bir sürpriz bekler. Rıza Baba ve ekip, Servet'in adamlarının ensesinden bir an bile ayrı kalmazlar. Aldıkları istihbarat ve takip ettikleri adamlar sayesinde limana operasyon düzenlerler. Servet kaçmanın hayalini yaşarken karşısında eli silahlı Rıza Babayı bulur.

Bu sırada Ali, cezaevinde zor zamanlar yaşamaktadır. Önceden içeri attığı bir mahkum onu rahatsız etmektedir. Dışarıda ise Pınar, biçare şekilde tahliye edilmesini beklemektedir. Üzücü haber savcıdan gelir. Eldeki deliller yeterli de olsa Ali cezaevinde yatmaya devam edecektir. Bu durum Rıza Baba ve ekibi çok öfkelendirir.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali'nin eşi Pınar, araba almak için kredi çekmiştir. Servet Amca, bankadaki elemanını kullanarak hesapta oynama yapar. Ali ve Pınar'ın ortak hesabına 250.000 Euro tutarında para aktarır. Farkında olmadıkları bu durum Servet'in yakalanması ve mali şube polislerinin evdeki muhasebe kayıtlarına ulaşmasıyla ortaya çıkar. Bu kayıtlar ve bankadaki bu para Ali ile Pınar'ın gözaltına alınmasına neden olur. Ali, eşini bu durumdan sıyırmak için suçu üstlenir. Bu kararı ise, aklanması yolunda büyük bir gedik açar.

Bu sırada Servet, terör örgütü ile ilgili verdiği bilgiler ışığında cezaevinden çıkartılır ve istihbarat şubenin belirlediği güvenli eve geçer. Tüm pis işlerini avukatı aracılığıyla güvenli evden yönetmeye başlar. Ali'nin içeride, Servet'in de dışarıda olması ekibimizi çok öfkelendirir. Avukatının peşine düşen ekibimiz, uzun takipleri sonucunda istediklerine ulaşırlar. Servet'in yurtdışına kaçırmaya çalıştığı paralara el koymayı başaran ekibimiz Servet'e büyük bir darbe indirir.