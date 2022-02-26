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Arka Sokaklar 616. son bölümde Selin seri katilin radarına girdi! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon
Arka Sokaklar 616. son bölümde Selin seri katilin radarına girdi İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 616. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Her cuma ekranlarda fırtınalar estiren Arka Sokaklar'ın 25 Şubat tarihli son bölümünde komiser Hilal tarafından vurulan Aslan’ın ölümü Cemal’in meslek hayatını tehlikeye sokarken, Serap'ı ölü bulan Hakan hayatının şokunu yaşadı. Serap'ı öldüren seri katilin Selin'i takip etmesi diziye damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 616. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta Selin'in Hakan'ın sevgilisinin öldürülme şeklinin, seri katilin öldürme şekliyle aynı olduğunu görmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında seri katilin Selin'in evine girmesi merak uyandırdı.

ARKA SOKAKLAR 616. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serap’a bir türlü ulaşamayan Hakan, genç kızın evine gitmeye karar verir. Tam o esnada Serap’tan gelen bir mesaj başta Hakan’ın içini rahatlatsa da çok geçmeden yeni soru işaretleri yaratacaktır. Poyraz’ın hedefinde ise, umulmadık bir kişi vardır.

Komiser Hilal tarafından vurulan Aslan’ın ölümü Cemal’in meslek hayatını tehlikeye sokar. Kendini aklamaya çalışan Cemal beklenmedik bir müttefik edinecektir.
Metin ile Berrak’ın evleneceğini duyan Hüsnü, Metin’in kararına saygı duyar. Metin ve Berrak bir an önce evlilik hazırlıklarına başlamak ister. Ancak onların önünde bir engel vardır; o da, Asiye’dir.

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Selin, Hakan'ın sevgilisinin öldürülme şeklini, seri katilin öldürme şekliyle aynı olduğunu görür. Özellikle dikkatini dudaklarına sürdüğü ruj ve tırnaklarındaki ojenin dikkat çekici kırmızılığı çeker. Kendince bir plan yapar. Tırnaklarını ve dudağını, seri katilin kurbanlarını boyadığı gibi boyar ve televizyona çıkarak onun ilgisini çekmeye çalışır. Bunda da başarılı olur. Seri katil Poyraz, onu televizyondan izlemiş ve hedefine Selin'i almıştır bile. Gece olduğunda Poyraz, Selin'in evindedir...

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Arka Sokaklar 617. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, zorlu operasyonlarla heyecanı doruğa taşıyor!

Seri katil Poyraz, Selin'in evinden bıçakla birlikte çıkıyor. Selin'in akıbeti ise, merak uyandırıyor. Kaçmayı başaran Poyraz da, yeni hedeflerini belirliyor. Ekibimiz yeni bir suç çetesinin peşinde sıkıntılı anlar yaşıyor. Yapılan operasyonlarda hayatlarını tehlikeye atan ekip, suç ve suçlunun peşinde amansız mücadelelerine devam ediyor.

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#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon

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