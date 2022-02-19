Arka Sokaklar 615. son bölüme Cemal ve Emre'nin deşifre olması damga vurdu! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında sevenlerinin karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta yasadışı bahis çetesinin peşine düşen ekibin planlı hareket etmesi dikkat çekti. Otelde boğularak öldürülmüş bir kadın cesedi şoke etkisi yaratırken, Ezgi'nin ise, cinayet şube komiseri Hilal'in intihar mektubu yüzünden meslekten ihraçla karşı karşıya kalması çarpıcı gelişmelerden oldu.

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ARKA SOKAKLAR 615. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekip, yasadışı dövüş ve bahis şebekesinin elebaşını yakalamak için harekete geçiyor. Adamın uyuşturucu ile ilgili bağlantısını da öğrenen ekibimiz operasyonlarına tam gaz devam ediyor. Bu sırada bir otelde boğularak öldürülmüş bir kadın cesedi bulunuyor. Ezgi ise, cinayet şube komiseri Hilal'in intihar mektubu yüzünden meslekten ihraçla karşı karşıya kalıyor.

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Ekip, yasadışı dövüş şebekesini çökertmek için bir plan yapar. Bu plana göre Emre dövüşçü, Cemal de onun antrenörüdür. Kafes dövüşü yapılan çete ile iletişim kurularak Emre'nin sisteme dahil edilmesi sağlanır.

Dövüşler yapılır ve Emre büyük başarılar kazanır. Bu durum çete liderinin de dikkatini çeker. İşler eki için iyi giderken tatsız bir durum yaşanır. Operasyon zamanı Cemal ve Emre'nin konuşmalarını çete elemanlarından birisi duyar.