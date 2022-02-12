Arka Sokaklar 614. son bölümde Nefise'nin intiharında Ezgi'ye şok suçlama! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 11 Şubat Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Nefise'ye yardım eden Ezgi'nin intihar mektubunda adının çıkması çarpıcı gelişmelerden oldu. Engin Müdür'e yapılan sahne cezane töreni ise dikkat çekti. Arka Sokaklar 614. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Şubat 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 614. Bölümünde Engin Müdür için planlanan suikast girişimi için büyük şok yaşıyor!

Engin’in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekibimiz, tetikçi Lena’yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

Haberin Devamı

Şiddet gördüğü eşi Kadir’i öldüren Nefise sorguda Ezgi’nin söylediği şekilde ifade verir. Tutuksuz yargılanan Nefise’nin davasına cinayet şubeden Komiser Hilal atanır. Nefise’nin verdiği ifadenin fazla kusursuz olduğunu söyleyen komiser Hilal’i, Ezgi’nin bu davaya olan yakınlığı düşündürür. Komiser Hilal Ezgi’yi radarına alır.

Mehmet, alkollü bir sürücünün sebep olduğu kaza sonucu hayatını kaybeder. Alkollü sürücü Cevdet, olay yerinden kaçarak izini kaybettirir. Mehmet’in motokurye arkadaşları, bu zamansız ölümü nedeniyle kızgındır. Genç yaşta kaybettikleri arkadaşlarının intikamını almak isterler. Ekibimiz adaleti sağlamak ve suçluya motokuryelerden önce ulaşmak için harekete geçer.

ARKA SOKAKLAR 615. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



Ekip, yasadışı dövüş ve bahis şebekesinin elebaşını yakalamak için harekete geçiyor. Adamın uyuşturucu ile ilgili bağlantısını da öğrenen ekibimiz operasyonlarına tam gaz devam ediyor. Bu sırada bir otelde boğularak öldürülmüş bir kadın cesedi bulunuyor. Ezgi ise, cinayet şube komiseri Hilal'in intihar mektubu yüzünden meslekten ihraçla karşı karşıya kalıyor.