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Arka Sokaklar 612. son bölüme Ezgi'nin kaçırılması damga vurdu... İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Televizyon
Arka Sokaklar 612. son bölüme Ezginin kaçırılması damga vurdu... İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Ekranların uzun soluklu nefes kesen dizisi Arka Sokaklar'ın 28 Ocak akşamı seyirci karşısına çıkan 612. son bölümünde Selin ve Mesut'un evlenmesi dikkat çekerken, bir inşaat işçisi olan Alişan'ın geçirdiği kaza gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Ezgi'nin korumasını yaptığı Noyan tarafından kaçırılması ile Arka Sokaklar son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 612. bölüm izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Arka Sokaklar 612. son bölüm kesintisiz yayınlandı. Kanal D ekranlarında cuma akşamı sevenleri ile buluşan Arka Sokaklar'da bu hafta güzel kadınları öldürmekten zevk alan psikolojik sorunlu Noyan'ın Ezgi'yi kaçırarak kafese tıkması heyecan dolu anlara neden oldu. Ezgi'nin kaçırılma olayına el atan Rıza Baba'nın ekibe geri dönmesi de çarpıcı gelişmelerden oldu. Arka Sokaklar son bölümü aşağıdaki ekrandan full HD izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

27 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 612. Bölümünde Ekip, kaçırılan Ezgi'yi kurtarmaya çalışıyor!

Ezgi’nin Noyan’ın yanındaki koruma görevi hala devam etmektedir. Cemal ve Ezgi birbirleriyle eskisi kadar sık vakit geçiremedikleri için yakınırlar. Bu sırada Ezgi, Noyan’ın davranışlarında bir gariplik sezer. Fırsat yakaladığı anda gizlice Noyan’ın ofisine giren Ezgi, edindiği bilgilerle Noyan’ın suç geçmişinin kapısını aralar.

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Bir inşaat işçisi olan Alişan iş kazası geçirir. Tesadüfen olay yerine yakın olan ekibimiz duruma şahit olur. Alişan iyileşene kadar dinlenmelidir fakat o ne olursa olsun çalışmaya niyetlidir. Alişan’ın bu ısrarının altında yatan dramatik gerçekler ekibimizi derinden etkileyecektir.

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