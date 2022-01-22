Arka Sokaklar 611. son bölümde Mesut'a şok kumpas! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 21 Ocak Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde Mesut komiserin vurduğu iddia edilen Rıza Baba'nın yaşaması çarpıcı gelişmeler arasında yer alırken, Mesut ve Rıza Baba arasındaki buzların erimesi de gecenin en çok konuşulan konularından oldu. Rıza Babayı Amerikalı suç çetesine yapılan başarılı operasyon da dikkat çekti .

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

21 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 611. Bölümünde Ekip, Rıza Babayı Amerikalı suç çetesinden kurtarmak için harekete geçiyor!

Rıza Baba’nın davetsiz bir ziyaretçisi olur. Bu sırada kendisine atılan iftiradan bir an önce kurtulması gereken Mesut, İlyas Albay’dan yardım ister.

Ekibimiz bir kavgaya müdahale eder ve burada kız kardeşini arayan Levent ile karşılaşırlar. Ekibimiz Levent’e kız kardeşini bulma konusunda söz verir. Fakat Levent’in gizlediği şeyler vardır.

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Mafya babası Noyan, yaşadığı silahlı saldırıdan sonra koruma talep eder. Öldürülen bir kızın vakasını inceleyen ekibimizin, kurban ile Noyan arasında bir bağlantı kurması uzun sürmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR 612. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 612. Bölüm Fragmanı yayında! Selin ve Mesut yıldırım nikahıyla evleniyorlar; fakat, aksilikler peşlerini bırakmıyor!

Selin'in, Malatya'ya tayin edilmesi Mesut'u harekete geçirmiştir. Evlilik teklifine de evet diyen Selin'le nikah masasına tekrar oturur. Nikah memuru tam nikahı kıyacakken elektrikler kesilir. Sürekli olarak aksiliklerle ertelenen evlilikleri bu sefer de elektrik yüzünden sekteye uğramaktadır; fakat, ikisi de azimlidir. Bu sefer imzayı atacaklardır.

Ezgi'nin koruduğu Noyan silahlı saldırıya uğrar. Yanındaki ekibimiz hemen olaya müdahale eder. Saldırganlarla büyük çatışmaya girilir.