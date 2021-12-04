Arka Sokaklar 606. son bölümde Mesut'a şok teklif! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Haberin Devamı

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 3 Aralık Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan dizide bu hafta Mesut'un kayıp olan Selin'i bulmak için Samir ile anlaşıp anlaşmayacağı merak uyandırdı. Selin,'in koruma göreviyle Samir'in eşi ve kızı ile Bakü'ye gitmek için yolda çıkması ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Arka Sokaklar 606. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 606. Bölümünde ekip, Selin'in kayıp olması yüzünden büyük üzüntü içinde!

Çıkan çatışmada yaralanan Samir’in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir’in adamları tarafından ağır yaralanan İdris’in durumu ciddidir. Halide’nin İlyas’ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir’in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal’den başkası değildir.

Yaşanan son olaydan sonra Selin için endişelen Mesut, onu vakadan uzak tutmak ister. Halide ve Leyla ise, Selin’in koruması altında olmak istemektedir. Selin koruma görevine devam edecektir. Mesut, Selin’e İdil ile arasında geçenleri anlatır. Duydukları karşısında Selin’in beklenmedik bir tepkisi olacaktır.

Sınıfta huzursuzluk çıkaran öğrencisini cezalandıran Pınar, öğrencinin babasının okulun sahibi ile olan yakınlığı sebebiyle okuldan atılır. Durumu kabullenemeyen Başak olaya el atarken gizemli biri tarafından gelen görüntüler olayın daha geniş kitlelere yayılmasına yol açacaktır.

Haberin Devamı

Döviz bürosunda yaşanan soygun haberi ekibimizi alarma geçirir. Olay yerinde hayatını kaybeden Hilmi, Hüsnü’nün de tanıdığı bir emekli polistir. Vakaya Ceyhun ve Erdem isimli iki polis memuru da yardımcı olur. Olay yeri görüntülerini inceleyen ekibimiz Feraye isimli bir kadının soygundan bir hafta önce gittiği döviz bürosundaki davranışlarından şüphelenir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberin Devamı

Arka Sokaklar 607. Bölüm Fragmanı yayında! Esir tutulan Selin'in hayatı tehlikede!

Samir'in uyuşturucu deposu patladıktan sonra Amerikalı uyuşturucu taciri Selin ve Samir'in ailesini kaçırmıştı. Ekip bir taraftan, Mesut ve Samir bir taraftan onlara ulaşmak için çabalar. Olası yerlere baskınlar düzenleseler de Selin ve Samir'in ailesinden en ufak bir iz yoktur. Zaman daraldıkça hayatlarının tehlikede olduğunu bilen Mesut, Amerikalı uyuşturucu taciri için köstebeklik yapan İdil'i konuşturmaya çalışır.