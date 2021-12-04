Arka Sokaklar 606. son bölümde Mesut'a şok teklif! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Öğretmen yasası hakkında her şey Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyorÖğretmen yasası hakkında her şey! Yaklaşık 1 milyon eğitimciyi ilgilendiriyor#Öğretmenlik Meslek Kanunu
12 kent alarmda Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar12 kent alarmda! Dikkat: Çok kuvvetli olacak... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Türkiyede çok görülen bir şey değil, sihir yaptı, tezat..."Türkiye'de çok görülen bir şey değil, sihir yaptı, tezat..."#Beşiktaş
İskenderin askerleri: DNA testi ortaya çıkardıİskender'in askerleri: DNA testi ortaya çıkardı#İzmir Selçuk
Şahap Kavcıoğlu TÜİKe iletişim dersi vermeye gitsinŞahap Kavcıoğlu TÜİK'e iletişim dersi vermeye gitsin#Kılıçdaroğlu
O bir fenomen Ünü, Türkiye sınırını aştıO bir fenomen! Ünü, Türkiye sınırını aştı#Midas
COVID-19 gribe mi dönüşüyorCOVID-19 gribe mi dönüşüyor#Omikron
Basketbolda dev güç birliği Tıpkı Süper Ligdeki gibi...Basketbolda dev güç birliği! Tıpkı Süper Lig'deki gibi...#Basketbol ING Süper Ligi
Merkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandıMerkel veda etti: Sevdiği şarkılarla uğurlandı#Angela Merkel
Erdoğandan ekonomi mesajı: Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağızErdoğan'dan ekonomi mesajı: 'Tek derdimiz ihracat; ve bunu başaracağız'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
MB Başkanı Kavcıoğlunun acı günüMB Başkanı Kavcıoğlu'nun acı günü#Şahap Kavcıoğlu
Sinan Akçıldan Burcu Kıratlıya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yokSinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı'ya mesaj: Öpüşmeye ‘evet’im yok#Sinan Akçıl
Hülya Avşarın karnındaki dövmenin sırrı neHülya Avşar'ın karnındaki dövmenin sırrı ne?#Hülya Avşar
Canlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladıCanlı yayında tartışmışlardı... Kayınpederinin evini basıp, defalarca bıçakladı#Beste Atabey
Kovid-19 tablosu güncellendi Bakan Kocadan omikron açıklamasıKovid-19 tablosu güncellendi! Bakan Koca'dan 'omikron' açıklaması#Koronavirüs
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Arka Sokaklar 606. son bölümde Mesut'a şok teklif! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi
Arka Sokaklar 606. son bölümde Mesuta şok teklif İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 606. son bölüm izleme ekranı kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen ve uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 3 Aralık tarihli son bölümünde Halide’nin İlyas’ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderirken, Mesut'a yaptığı teklif ise heyecanlı anlara neden oldu. Özel okulda öğretmenlik yapan Pınar'ın okuldan kovulması ile dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı. İşte, Arka Sokaklar son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

Haberin Devamı

Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında 3 Aralık Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan dizide bu hafta Mesut'un kayıp olan Selin'i bulmak için Samir ile anlaşıp anlaşmayacağı merak uyandırdı. Selin,'in koruma göreviyle Samir'in eşi ve kızı ile Bakü'ye gitmek için yolda çıkması ise gözleri yeni bölüm fragmanına çevirdi. Arka Sokaklar 606. son bölümü aşağıdaki ekrandan izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Aralık 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 606. Bölümünde ekip, Selin'in kayıp olması yüzünden büyük üzüntü içinde!

Çıkan çatışmada yaralanan Samir’in tek derdi karısına ve kızına kavuşmaktır. Samir’in adamları tarafından ağır yaralanan İdris’in durumu ciddidir. Halide’nin İlyas’ı ziyaret etmek isteyeceğini düşünen Samir, hastaneye adamlarını gönderir. Adamlarının yakalanması ile bir darbe daha yiyen Samir’in yarası ağırlaşınca mecburen doktor çağırırlar. Gelecek olan doktor ise Cemal’den başkası değildir.

Yaşanan son olaydan sonra Selin için endişelen Mesut, onu vakadan uzak tutmak ister. Halide ve Leyla ise, Selin’in koruması altında olmak istemektedir. Selin koruma görevine devam edecektir. Mesut, Selin’e İdil ile arasında geçenleri anlatır. Duydukları karşısında Selin’in beklenmedik bir tepkisi olacaktır.
Sınıfta huzursuzluk çıkaran öğrencisini cezalandıran Pınar, öğrencinin babasının okulun sahibi ile olan yakınlığı sebebiyle okuldan atılır. Durumu kabullenemeyen Başak olaya el atarken gizemli biri tarafından gelen görüntüler olayın daha geniş kitlelere yayılmasına yol açacaktır.

Haberin Devamı

Döviz bürosunda yaşanan soygun haberi ekibimizi alarma geçirir. Olay yerinde hayatını kaybeden Hilmi, Hüsnü’nün de tanıdığı bir emekli polistir. Vakaya Ceyhun ve Erdem isimli iki polis memuru da yardımcı olur. Olay yeri görüntülerini inceleyen ekibimiz Feraye isimli bir kadının soygundan bir hafta önce gittiği döviz bürosundaki davranışlarından şüphelenir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Haberin Devamı

Arka Sokaklar 607. Bölüm Fragmanı yayında! Esir tutulan Selin'in hayatı tehlikede!

Samir'in uyuşturucu deposu patladıktan sonra Amerikalı uyuşturucu taciri Selin ve Samir'in ailesini kaçırmıştı. Ekip bir taraftan, Mesut ve Samir bir taraftan onlara ulaşmak için çabalar. Olası yerlere baskınlar düzenleseler de Selin ve Samir'in ailesinden en ufak bir iz yoktur. Zaman daraldıkça hayatlarının tehlikede olduğunu bilen Mesut, Amerikalı uyuşturucu taciri için köstebeklik yapan İdil'i konuşturmaya çalışır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

İşte 1 milyona yakın öğretmenin beklediği kanun

#Öğretmenlik Meslek Kanunu
Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek

Kuş gribi tehdidi büyüyor... Bulaşma oranı az, öldürücülüğü yüksek!

#Kuş Gribi
Doktorlar hakkındaki şikâyetler Yok artık dedirtiyor Neden bana kurşun kalem verdiniz

Doktorlar hakkındaki şikâyetler 'Yok artık' dedirtiyor! 'Neden bana kurşun kalem verdiniz?'

#CİMER