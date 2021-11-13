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Arka Sokaklar 603. son bölümde korkutan yangın! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi
Arka Sokaklar 603. son bölümde korkutan yangın İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 603. son bölüm izleme ekranı erişime açıldı. Her cuma Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşan Arka Sokaklar'ın 12 Kasım tarihli son bölümünde Samir'in sorgusu sırasında Rıza Baba'nın aldığı şok telefon heyecan yarattı. Operasyona katılan Ezgi'ni alevler arasında kalması dikkat çekerken Cemal'in yangının arasına girmesi Arka Sokaklar son bölüme damga vurdu. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Arka Sokaklar 603. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşanan gelişmeler.

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 12 Kasım Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde emekli polis Muhammer’in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması haberini alan Engin, eski şefinin başına ne geldiğini öğrenmek için olayı soruşturmaya başladı. Ezgi ve Engin'in yangının içerisinde kalması ise çarpıcı gelişmeler arasında yer aldı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mesut, Selin ve müfettiş İdil izbe bir sokakta öldürülen kağıt toplayıcısı Javid üzerine araştırma yapmaya başlar. Javid’in ülkemizdeki tek yakını, Türkiye’ye göç etmeden önce ülkesinde hakimlik yapan Kadim’dir. Kadim ile görüşen Mesut bir sonuç elde edemez.

Müfettiş İdil’in istihbarat’tan edindiği bilgi ve Mesut ile Selin’in yaptığı araştırma sonucunda elde edilen deliller, cinayeti işleyenin İkbal adında bir göçmen olduğunu gösterir. Derinleştirilen araştırma ile İkbal’in çeşitli suçlar işleyen bir örgütün parçası olduğunu ve bu örgütün liderinin Samir olduğu anlaşılır. Samir ve İkbal’in asıl hedefinin Javid olduğuna inanmayan Mesut ve İdil, ekipten affını isteyen Cemal’in yardımı ile soruşturmayı derinleştirir.

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Emekli polis Muhammer’in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılması haberini alan Engin, eski şefinin başına ne geldiğini öğrenmek için olayı soruşturmaya başlar. Muhammer’in telefon kayıtlarından ulaşılan numara bir kız öğrenci yurdundan sinyal verir. Soruşturma için yurda giden Engin, yurt güvenliklerinin cesetleri ile karşılaşır. Yurtta görevli diğer güvenlik Davut ise ortadan kaybolmuştur. Tüm deliller suçlunun Davut olduğunu işaret eder. Ekip, işlenen cinayetlerin ve Muhammer’in yaralanmasının şüphelisi olarak Davut’un peşine düşer.

Arda görevdeyken İstanbul’u gezen Alexandra, bindiği taksinin şoförü tarafından dolandırılır. Alexandra’yı dolandıran şoför aynı zamanda taksiyi çalmış olan bir suçludur. Arda ve ekibimiz, Alexandra’yı kurtarmak için harekete geçer.

Türkiye’ye dönmek için eşi Asiye’yi ikna eden Metin, Latif’in mandırasında çalışmaya devam eder. Mandıraya gelen restoran zinciri sahibine büyük bir satış gerçekleştirir.

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ARKA SOKAKLAR 604. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Başak ve Engin arası Başak'ın yeni işi yüzünden açılır. Engin eşine kimlerle çalıştığı konusunda dikkatli olmadığı için veryansın eder. Hüsnü ise Metin'i oğlu konusunda uyarır. Torununu Almanya'ya kaçırmak istediklerini söyler.

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