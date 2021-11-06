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Arka Sokaklar 602. son bölümde Cemal'den şok istifa kararı! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi
Arka Sokaklar 602. son bölümde Cemalden şok istifa kararı İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 602. son bölüm kesintisiz izleme ekranı yayınlandı. Kanal D'nin uzun soluklu nefes kesen dizisi Arka Sokaklar'ın 5 Kasım akşamı seyirci karşısına çıkan son bölümüne istismarla suçlanan Cemal'in istifa kararı alması damga vurdu. Aile içi şiddetin yer aldığı madde bağımlısı Adem'in, oğlu Furkan’ın önünde eşi Selvi’ye adeta işkence uygulaması dikkat çekerken Cemal'in akıbeti de merak konusu oldu. İşte, Arka Sokaklar 602. son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve son bölümde yaşananlar.

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Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz yayınlandı. Kanal D ekranlarında cuma akşamı sevenleri ile buluşan Arka Sokaklar'da bu hafta Cemal, Sude’nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alındı. Mevcut deliller Sude’nin ifadesini doğrular nitelikteyken Cemal'in istifası ise çarpıcı anlara neden oldu. Arka Sokaklar son bölümü aşağıdaki ekrandan full HD izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

5 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 602. Bölümünde ekip, istismarla suçlanan Cemal konusunda büyük bir şok yaşıyor!

Cemal, Sude’nin hastanede verdiği ifade nedeni ile Hüsnü ve müfettiş İdil tarafından gözaltına alınır. Cemal ifadesinde tek hatırladığı şeyin Sude’nin evine girişi olduğunu söyler. Mevcut deliller Sude’nin ifadesini doğrular niteliktedir. Cemal, Ezgi’ye olay gecesi önce fotoğrafçı Ufuk’un sonra Sude’nin evine gittiğini itiraf eder. Ezgi, Cemal’in söyledikleri ve var olan deliller nedeniyle Cemal’e olan inancını kaybeder. Ekibimiz, tüm kanıtlar Cemal’i suçlu gösterse de olayın peşini bırakmaya niyetli değildir, fotoğrafçı Ufuk ve Sude’nin ailesi ile ilgili araştırma başlar.

Ekibimiz devriye sırasında gelen aile içi şiddet ihbarı ile olay yerine harekete geçer. Madde bağımlısı Adem, oğlu Furkan’ın önünde eşi Selvi’ye adeta işkence uygulamaktadır. Ekibimizi gören Adem evden kaçarken, Selvi hastaneye kaldırılır. Selvi’nin tedavisi devam ederken yakalanan Adem, çıkarıldığı mahkemede denetimli serbestlik kararı ile salıverilir. Selvi ve oğlu Furkan, ablası Kader’in yanına yerleşir. Durumu Engin’den öğrenen başak, boşanma davası için gönüllü olarak Selvi’nin avukatlığını üstlenir. Fakat Adem’in Selvi’den vazgeçme niyeti yoktur.

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Müfettiş İdil’in, Cemal soruşturmasında sık sık Mesut’un yardımına başvurması Selin Komiserin dikkatinden kaçmamaktadır. İzbe bir sokakta işlenen bir cinayet için harekete geçen Mesut ve Selin, olay yerinde yine İdil ile karşılaşır.

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi

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