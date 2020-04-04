Arka Sokaklar son bölüm izle - Arka Sokaklar 548. bölüm tam ve kesintisiz izle

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar 3 Nisan Cuma akşamı 548. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Arka Sokaklar son bölüme Aslı'nın yaptığı itiraf sonrası Kadri'nin Aslı için ölüm emrini vermesi damga vurdu. İşte, Arka Sokaklar 548. bölüm özeti ve son bölüm izleme linki.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Nisan 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 548. Bölümde ekip, Aslı'nın karıştığı suçların peşine düşüyor! Narkotik Şube Müdürü Aslı, emrindeki komiser Hasan'ın kendilerinden şüphelendiğini anlar. Ekibimizle yaptığı gizli görüşme de bunun bir kanıtı olur. Bu yüzden emrinde çalıştığı uyuşturucu Baronu Kadri'ye, oğlunu öldüren kişi olarak Hasan'ın bilgilerini gönderir.

Kadri'nin emri ile Hasan öldürülür. Ekip, bu infazdan dolayı şaşkınlık duyar ve Aslı'dan şüphelenmeye başlarlar. Takibe aldıkları Aslı'nın hata yapmasını beklerler ve bu hata da gerçekleşir. Ekip, Hasan'ı öldüren Ragıp'a ulaşmayı başarır. Olay yerine Aslı da gelir ve teslim olan Ragıp'ı, Mesut'un gözleri önünde vurarak öldürür. Ekip, Aslı'yı gözaltına alır ve sorgularlar. Sorguda istediklerini elde edemeyince bir plan yaparlar. Planları işler ve Aslı her şeyi itiraf eder. Ekip, Aslı'yı tutuklanması için savcılığa götürdüğü sırada Kadri'nin adamlarının saldırısına uğrarlar. Kadri, Aslı'nın kendisine ihanet ettiğini öğrendiğinden ölüm emrini vermiştir. Bu saldırı sırasında ekibimizin de hayatları tehlikededir..