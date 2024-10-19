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19 yıldır ekranda olan polisiye dizi Arka Sokaklar 18 Ekim Cuma akşamı ekranlara geldi. Kanal D’nin cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın bu haftaki 686. son bölümünde, gündemden hiç düşmeyen kaybolan çocuklar sorununu ele alındı. Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan ve ailenin tutuklandığı Narin Güran cinayetini konu alan Arka Sokaklar'da Rıza Baba’nın “En sonunda da unutacağız Leyla gibi, Narin gibi, Fidan gibi, Gülistan gibi... Ama soru hala cevaplanmamış olacak. Katil Kim? Bana ‘Katil kim?’ diye sormayın. Çünkü onu biz hariç herkes biliyor.” sözleri dikkat çekti. Tüm bunların ardından Arka Sokaklar 687. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Arka Sokaklar son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

18 Ekim 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 686. Bölümünde Rıza Baba ve ekip çocuk katilinin peşine düşüyor!

Kayıp bir çocuk… Sırlarla dolu bir köy… Herkesin bildiği ama kimsenin konuşmadığı günahlar… Suç ne, suçlu kim; yanıtsız sorular ve giderek koyulaşan bu karanlıkta, Rıza Baba ve ekibinin işi her zamankinden zor. Çünkü devletin çocuklarına adalet borcu var ve hesap vakti çoktan geldi.

ETKİLEYİCİ PRODÜKSİYON

Arka Sokaklar, etkileyici prodüksiyonuyla her hafta izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. Gerçekçi olay örgüsü ve heyecan dolu aksiyon sahneleriyle göz dolduran dizinin yeni bölümü, bu kez çok daha büyük bir yapım ekibi ve geniş lojistik altyapıyla hazırlandı.

ÖZEL BÖLÜME, ÖZEL ÇEKİM

Arka Sokaklar’ın yayınlanacak olan 686’ncı bölümü için itinalı ve hummalı bir çalışmaya imza atıldı. Dizinin çekimleri İstanbul dışında hikâyeye uygun bir köyde çekildi. Dizinin ekrana gelen özel bölümünün arama kurtarma sahnelerinde; 3 jandarma aracı olmak üzere altı adet kurtarma aracı, 30 kişilik JAK (Jandarma Arama Kurtarma) timi, su altı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpeklerinin yanı sıra; çeşitli iş makinaları da kullanıldı.

Özellikle su altı sahneleri ve eğitimli arama kurtarma köpekleriyle icra edilen sahneler dikkat çekti. Bu dev prodüksiyon sadece teknik ekipmanla sınırlı kalmadı. Alanında uzman profesyonel ekiplerin yanı sıra yerel ekiplerle de iş birliği yapıldı.

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ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 687. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip yasadışı bahis çetesinin peşine düşüyor!

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'da Kanal D'de!