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Arka Sokaklar son bölüm (677.bölüm) izleme ekranı | Arka Sokaklar son bölümde Şule'ye büyük tuzak! İşte yeni bölüm fragmanı!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon
Arka Sokaklar son bölüm (677.bölüm) izleme ekranı | Arka Sokaklar son bölümde Şuleye büyük tuzak İşte yeni bölüm fragmanı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 02:43

Arka Sokaklar 677. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar 31 Mayıs Cuma akşamı nefes kesen bölümle ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde, matematik öğretmeni Celal Hoca'nın Irak göçmeni öğrencisi tarafından saldırıya uğraması dikkat çekerken, tefo kalantor iş adamlarıyla yaptığı iş birliğine Şule’yi alet etmek istedi. Dizinin final sahnesinde ise Hüsnü'nün operasyonda kızı Şule ile karşılaşması ekranlara damga vurdu. Tüm bunların ardından Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Arka Sokaklar 677.son bölüm kesintisiz full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D’nin cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın bu haftaki son bölümünde, Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verirken, Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek istedi. Düzenlenen eskort operasonunda Hüsnü ve Şule'nin karşı karşıya gelmesi dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar 677. son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 677. Bölümünde ekip, öğrencisi tarafından öldürülen öğretmenin üzüntüsünü yaşıyor!

Matematik öğretmeni Celal Hoca, Irak göçmeni öğrencisine işlediği suçlardan dolayı tasdikname verir. Ama öğrencisi intikam yemini eder.

Selin Mesut'tan ayrılmaya karar verir. Ama Mesut'un bu işe rızası yoktur.

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Ebru oğluyla Amerika'ya yerleşmek ister. Ama Hakan'ın açtığı babalık davası buna engel olur.

Tefo kalantor iş adamlarıyla yaptığı iş birliğine Şule’yi alet etmek ister. Ama beklenmedik bir sürprizle karşılaşacaklardır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 678. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettiler!

Hüsnü otel odasında Şule'yi görünce adeta yıkılır. Şule'yi bu yola düşürenleri bulmaya çalışan Hüsnü tuzağa düşer. Tek başına hareket eden Hüsnü'yü yakalarla ve bağlarlar. Rıza Baba ve Mesut, Hüsnü'yü arar. Şule'yi kötü yola düşürenler, Hüsnü'ye zorla Şule'nin videosunu izlettirirler.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon

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