Arka Sokaklar sezon finali mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 680. bölüm fragmanı yayınlandı!

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kanal D'de her cuma seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar 21 Haziran tarihinde ekran macerasına ara verdi. Dizinin bu hafta yayınlanmaması sevenlerini meraklandırırken, sezon finali fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 28 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak tatile girecek. İşte, Arka Sokaklar sezon finali fragmanı ve ayrıntılar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 28 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 680. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı! Hüsnü ekibe geri dönmüyor!

Tefo karısıyla birlikte kaçmayı başarır ancak arkasında bir servet bırakır. Hüsnü, Tefo'nun karısını kurtarırken yaralanır. Rıza Baba, Hüsnü'ye ekibe dönmesi için baskı yapar. Hüsnü, Tefo meselesi çözülene kadar ekibe dönmeyeceğini söyler. Tefo davasına yeni atanan savcı, olayı Rıza Baba ve ekipten alır!