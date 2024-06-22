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Arka Sokaklar sezon finali mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 680. bölüm fragmanı yayınlandı!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon
Arka Sokaklar sezon finali mi yaptı Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman 680. bölüm fragmanı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 02:25

Arka Sokaklar sezon finali mi yaptı sorusu, 21 Haziran Cuma günü ekranlarını açan izleyenler tarafından gündeme geldi. 18 sezondur izleyicisi ile buluşan, Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu hafta tekrar bölümüyle sevenlerini karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması izleyenleri meraklandırırken, Arka Sokaklar 680. sezon finali fragmanı ekranlara geldi. Fragmanda Hüsnü'nün Tefo meselesi çözülene kadar ekibe dönmeyeceğini söylemesi ve atanan savcının olayı Rıza Baba ve ekipten alması dikkat çekti. Peki, Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve ayrıntılar.

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Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Kanal D'de her cuma seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar 21 Haziran tarihinde ekran macerasına ara verdi. Dizinin bu hafta yayınlanmaması sevenlerini meraklandırırken, sezon finali fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar 28 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak tatile girecek. İşte, Arka Sokaklar sezon finali fragmanı ve ayrıntılar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 28 Haziran Cuma akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİ FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 680. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı! Hüsnü ekibe geri dönmüyor!

Tefo karısıyla birlikte kaçmayı başarır ancak arkasında bir servet bırakır. Hüsnü, Tefo'nun karısını kurtarırken yaralanır. Rıza Baba, Hüsnü'ye ekibe dönmesi için baskı yapar. Hüsnü, Tefo meselesi çözülene kadar ekibe dönmeyeceğini söyler. Tefo davasına yeni atanan savcı, olayı Rıza Baba ve ekipten alır!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon

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