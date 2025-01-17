Arka Sokaklar Şanlıurfa'da

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ŞANLIURFA'DAN TAM DESTEK



Çekimlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dizi ekibini en iyi şekilde ağırladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, dizi oyuncularına ve ekibine yöresel lezzetlerin sunulduğu özel bir yemek organize ederek, Şanlıurfa'nın misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ayrıca Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Belediyesi ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, çekim süreci boyunca gerek izinlerde gerekse prodüksiyonel çalışmalarda önemli destekler sağlayarak dizinin bölgeye olan uyumunu kolaylaştırdı.

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TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKU EKRANDA OLACAK



Bu özel bölümde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları da izleyicilere tanıtılacak. Balıklıgöl'den, şehrin dar sokaklarına , Şanlıurfa'nın birçok güzelliği ekranlara taşınacak.