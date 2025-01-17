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Arka Sokaklar Şanlıurfa'da

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#Arka Sokaklar#Kanald#Şanlıurfa
Arka Sokaklar Şanlıurfada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 10:36

Kanal D'nin Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, 700. bölümü için izleyicilerine özel bir bölüm hazırladı. Bu unutulmaz bölüm, Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel dokusunda çekildi ve bölge halkının ilgisini topladı.

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ŞANLIURFA'DAN TAM DESTEK

Çekimlere ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dizi ekibini en iyi şekilde ağırladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı, dizi oyuncularına ve ekibine yöresel lezzetlerin sunulduğu özel bir yemek organize ederek, Şanlıurfa'nın misafirperverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Arka Sokaklar Şanlıurfada


Ayrıca Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Şanlıurfa Belediyesi ve Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü, çekim süreci boyunca gerek izinlerde gerekse prodüksiyonel çalışmalarda önemli destekler sağlayarak dizinin bölgeye olan uyumunu kolaylaştırdı.

Arka Sokaklar Şanlıurfada

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TARİHİ VE KÜLTÜREL DOKU EKRANDA OLACAK

Bu özel bölümde Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları da izleyicilere tanıtılacak. Balıklıgöl'den, şehrin dar sokaklarına , Şanlıurfa'nın birçok güzelliği ekranlara taşınacak.

Arka Sokaklar Şanlıurfada


Arka Sokaklar'ın 700. bölümü, sadece dizinin hayranları için değil, aynı zamanda Şanlıurfa'yı merak edenler için de eşsiz bir deneyim sunacak.

Arka Sokaklar her cuma saat 20.00'de Kanal D'de.

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#Arka Sokaklar#Kanald#Şanlıurfa

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