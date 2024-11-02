Arka Sokaklar emniyet güçlerine odaklandı... Şehit polisler anısına

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Geçen Eylül ayında sabıka kaydı kabarık bir suç makinesi, polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit etmiş, tüm Türkiye ona ağlamıştı. Arka Sokaklar, 688’inci bölümünde emniyet güçlerine odaklandı.

ACİL DESTEK ÇAĞRISI

Arka Sokaklar’ın son bölümü, kimliği belirsiz kişiler tarafından pusuya düşürülen polis memuru Kandemir’in acil destek çağrısı ile başladı. Hüsnü ve Mesut olay mahalline geldiği sırada Kandemir şehit oldu.

BUNU HEP BERABER AŞACAĞIZ.

Yaşanan acı hadisenin ardından ekibine bir konuşma yapan Başkomiser Hüsnü’nün “Katilleri bulacağız, unutmayın bizim canımızı yakıp da daha yanına kar kalan olmadı. Korkmak, sinmek bizim işimiz değil, bunu hep beraber aşacağız.” dediği o anlar seyirciyi duygulandırdı.

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KESKİN NİŞANCI NAZİKE

Nazike, atış poligonunda gösterdiği performans sonrası pazar yerinde yaşanan bir kapkaç hadisesinde hırsızları tek kurşunla avladı. Nazike’nin bu hareketi Hüsnü’yü kızdırsa da izleyiciden tam not aldı.

GEÇ DE OLSA GELİYOR

Yayınlanan son bölümde Hüsnü’nün kızı Selin ve Mesut oğlu Tunç geç saatlere kadar babalarını bekledi. Tunç’un “Babam geç de olsa güç de olsa geliyor. Ben hep bekledim o hep geldi.” dediği sahneler kalplere dokundu.

KAZAYLA SUÇLUYU VURDU

Bölümün finalinde bir çeteyle çıkan çatışma esnasında Hakan’ı korumaya çalışan Aylin, kaza ile suçlunun ölümüne sebep oldu. Candan müdürün gelmesi ile şoke olan ikilinin gerçeği açıklayıp açıklamayacağı dizinin yeni bölümünde belli olacak.

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EFSANE DİZİNİN EFSANE EKİBİ

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini bu sezon Baran Özçaylan üstleniyor.

HER CUMA KANAL’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her cuma Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.