Arka Sokaklar izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor... Efsaneye geri sayım başladı

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YAYINLANDIĞI günden bu yana ilgiyle izlenen “Arka Sokaklar”ın 18’inci sezonu için geri sayım başladı. Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği dizi 1 Eylül Cuma Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. “Arka Sokaklar”ın başrol oyuncuları Özgür Ozan ve İlker İnanoğlu yeni sezon öncesi yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu anlattı.

‘ARKA SOKAKLAR’DA BÜYÜDÜM

“Arka Sokaklar”da Engin karakterine hayat veren başarılı oyuncu İlker İnanoğlu “Tekrar başladığımız için çok mutluyuz. 18 sezon bir ömür zaten. Ortalama hesaplarsan neredeyse üçte biri gibi. ‘Arka Sokaklar’da büyüdüm diyebilirim. Zaten geriye dönüp eski bölümlerdeki fotoğraflarıma bile bakınca çok şey fark ediyor. Bambaşka biriyim. Bu sezon çok iyi oyuncular katıldı. Çok güzel, heyecanlı bir sezon izleyicileri bekliyor. Aksiyon, dram her şeyin içinde olduğu bir sezon olacak” diye konuştu.

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EKİP OLMANIN KEYFİNİ YAŞIYORUZ

“Arka Sokaklar”ın 18’inci sezonunun büyük sürprizlerle başlayacağını belirten Özgür Ozan duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Biz ekip olarak kaldığımız yerden başlıyoruz ama dizi kaldığı yerden başlamayacak o yüzden gerçekten heyecanlıyım. Biliyorsunuz ülkemizde de birçok şey oldu, hikâyeye göre bizim ekibimize de bir şeyler olmuş. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. ‘Arka Sokaklar bitmedi mi? Yeniden mi başlıyorsunuz?’ diyenler var. Ben de onlara ‘Seyircimize bizi neden izlediklerini sorun, belki o zaman siz de bizi izlemeye başlarsınız’ diyorum. Biz gerçekten ekip olmanın müthiş keyfini yaşıyoruz.”

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