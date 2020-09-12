Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Korona ve öldü iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi!

Hüsnü Çoban öldü iddiaları için Özgür Ozan'dan açıklama geldi. Arka Sokaklar Hüsnü öldü mü soruları önceki gün gündeme bomba gibi düştü. 15. sezonuna giren Arka Sokaklar dizisinin başarılı oyuncusu Özgür Ozan için Koronavirüs'e yakalandı ve öldü iddiaları sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medyada bazı hesaplardan yapılan 'Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü' paylaşımlarının ardından sevilen oyuncu hakkında bilgi almak isteyen pek çok kişi araştırmalarına başladı. 'Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü' ve 'Özgür Ozan Korona mı oldu? gibi sorularla araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, oyuncunun akıbeti hakkında bilgi almak istedi. İşte, 'Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü' iddialarının ortaya çıkma nedeni

HÜSNÜ ÇOBAN ÖLECEK Mİ?

15 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 552. Bölümde Hüsnü, koronavirüse yakalanıyor ve herkesi büyük üzüntüye soktu.

Hüsnü, görevi gereği İstanbul sokaklarında suçluların peşindedir. Bu sırada suçlularla yakın temas halindedir. Akşam işten eve geldiğinde üzerinde bir kırıklık vardır. Kendisini iyi hissetmeyen Hüsnü hemen odasına çekilir. Ertesi gün nefes alması zorlaşır. Öksürük ile birlikte halsizlik de baş gösterir. Çoban Ailesi onun bu durumundan dolayı tedirgin olur. Hüsnü, ailesinin tün zorlamalarına karşın hastaneye gitmemekte direnir. Tekin, Mesut'u arayarak durumdan haberdar eder. Mesut, koronavirüs tıbbi ekibiyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye gitmesini saplar. Yapılan testler sonucunda Hüsnü'nün koronavirüse yakalandığı ortaya çıkar. Bu durum hem Çoban Ailesini, hem de ekip arkadaşlarını büyük üzüntüye sokar.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Özgür Ozan 5 Ocak 1966, Bolu doğumludur.

İlk, orta ve liseyi Ankara Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalıştı. İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda oyunlarda rol aldı. İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hâle geldi. Hâlen Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.