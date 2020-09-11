Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü? Özgür Ozan Korona oldu iddiası sosyal medyanın gündeminde

Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü iddiaları, sosyal medyayı karıştırdı. Belirli dönemlerde pek çok ünlü için yayılan 'öldü' haberlerinin son kurbanı Özgür Ozan oldu, Geçtiğimiz sezon bitimine yakın 552. bölüm senaryosu kapsamında Koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılan Hüsnü Çoban, ekibi endişe haline bürümüş ancak bir süre sonra iyileşerek toparlanmıştı. Bu bölümde yaşananları baz alan bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Hüsnü Çoban korona oldu' ve 'Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü' ifadeleriyle paylaşımda bulundu. İşte, akıllarda yer edinen o bölümden kesitler

HÜSNÜ ÇOBAN ÖLECEK Mİ?

15 Mayıs 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 552. Bölümde Hüsnü, koronavirüse yakalanıyor ve herkesi büyük üzüntüye soktu.

Hüsnü, görevi gereği İstanbul sokaklarında suçluların peşindedir. Bu sırada suçlularla yakın temas halindedir. Akşam işten eve geldiğinde üzerinde bir kırıklık vardır. Kendisini iyi hissetmeyen Hüsnü hemen odasına çekilir. Ertesi gün nefes alması zorlaşır. Öksürük ile birlikte halsizlik de baş gösterir. Çoban Ailesi onun bu durumundan dolayı tedirgin olur. Hüsnü, ailesinin tün zorlamalarına karşın hastaneye gitmemekte direnir. Tekin, Mesut'u arayarak durumdan haberdar eder. Mesut, koronavirüs tıbbi ekibiyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye gitmesini saplar. Yapılan testler sonucunda Hüsnü'nün koronavirüse yakalandığı ortaya çıkar. Bu durum hem Çoban Ailesini, hem de ekip arkadaşlarını büyük üzüntüye sokar.