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'Arka Sokaklar' efsanesi sürüyor

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar 18. Sezon
Arka Sokaklar efsanesi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 15:06

Fenomen dizi Arka Sokaklar, şaşırtmaya devam ediyor. Kadroya yeni katılan oyuncuları ile heyecan ve aksiyonun hiç düşmediği dizi, total grupta en çok izlenen yapım oldu ve gecenin en çok konuşulan bölümleri arasında yerini aldı.

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Hüsnü Çoban ne yapacak

18 yıldır ekrana gelen ve izleyicinin gönlünde taht kuran diziye bu hafta Hüsnü Çoban’ın üzerine atılan bir iftiradan sonra emekliliğini istemesi ve gündüz kuşağındaki bir programda ‘güvenlik danışmanı’ olarak başlaması damga vuruyor.

Çözülmesi zor olan bir cinayeti aydınlatarak, şöhret olan Hüsnü Komiser’in polisliğe geri dönüp dönmeyeceği izleyicide merak uyandırdı.

Cuma akşamının galibi!

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle total grupta 5.15 reyting ve 13.32 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar, Kanal D’de her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Arka Sokaklar efsanesi sürüyor

 

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Arka Sokaklar 18. Sezon

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