'Arka Sokaklar' efsanesi sürüyor

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Hüsnü Çoban ne yapacak

18 yıldır ekrana gelen ve izleyicinin gönlünde taht kuran diziye bu hafta Hüsnü Çoban’ın üzerine atılan bir iftiradan sonra emekliliğini istemesi ve gündüz kuşağındaki bir programda ‘güvenlik danışmanı’ olarak başlaması damga vuruyor.

Çözülmesi zor olan bir cinayeti aydınlatarak, şöhret olan Hüsnü Komiser’in polisliğe geri dönüp dönmeyeceği izleyicide merak uyandırdı.

Cuma akşamının galibi!

Ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle total grupta 5.15 reyting ve 13.32 izlenme payı ile en çok izlenen dizi oldu.

Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar, Kanal D’de her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana geliyor.