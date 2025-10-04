'Arka Sokaklar' efsanesi destan yazdÄ±

Haberin DevamÄ±

ALÄ°'NÄ°N KURÅžUNUYLA VURULDU

Arka Sokaklar heyecan ve aksiyon dolu bir bÃ¶lÃ¼mle ekrana geldi. Dizinin ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden itibaren kadroda yer alan ve babacan tavÄ±rlarÄ±yla izleyicinin gÃ¶nlÃ¼nde taht kuran Komiser HÃ¼snÃ¼ Ã‡oban karakteri, tehlikeli bir operasyon sÄ±rasÄ±nda girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmada vuruldu. Arka Sokaklarâ€™Ä±n uzun soluklu hikayesinde HÃ¼snÃ¼ Ã‡oban karakteri daha Ã¶nce defalarca Ã¶lÃ¼mle burun buruna gelmiÅŸ, ancak hayatta kalmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±. Yeni sezonda ekrana dÃ¶nen Ali karakteri, HÃ¼snÃ¼ Ã‡obanâ€™a silah doÄŸrulttu ve tetiÄŸi Ã§ekti. AÄŸÄ±r yaralanan HÃ¼snÃ¼, Ã¶lÃ¼m kalÄ±m savaÅŸÄ± verirken, karakterin geleceÄŸi merak konusu oldu.

HÃœSNÃœâ€™NÃœN YAÅžAM SAVAÅžI

Apar topar hastaneye kaldÄ±rÄ±lan HÃ¼snÃ¼ BaÅŸkomiser iÃ§in zamanla yarÄ±ÅŸ baÅŸladÄ±. Ameliyat sahnesinde doktorlar yoÄŸun Ã§aba harcasa da, kurÅŸunlardan biri Ã§Ä±karÄ±lamadÄ±. Bu geliÅŸme, karakterin geleceÄŸine dair bÃ¼yÃ¼k bir belirsizlik yarattÄ±. YaÅŸam mÃ¼cadelesi veren HÃ¼snÃ¼ Ã‡oban ise koca yÃ¼rekli ekibinin desteÄŸiyle bu savaÅŸÄ± kazanabilecek mi?

SOKAKLARIN EFSANESÄ° ZÄ°RVEDE!

Reytinglerde zirveye yerleÅŸen Arka Sokaklar yÄ±llardÄ±r olduÄŸu gibi yine izleyicinin tercihleri arasÄ±ndaydÄ±. Arka Sokaklar, totalde 7.82 reyting, 23.37 izlenme payÄ± alarak alarak zirveye adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±.

