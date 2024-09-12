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Arka Sokaklar dönüyor

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#Arka Sokaklar#19. Sezon#Kanal D
Arka Sokaklar dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 08:10

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden “Arka Sokaklar” yeni sezona “merhaba” demeye hazırlanıyor. 19 yıldır başarısından ödün vermeyen dizinin ilk bölümü yarın akşam ekrana gelecek. Yeni formatıyla yayınlanacak dizi için oyuncular çok heyecanlı.

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DAHA HEYECANLI DAHA ÇAĞDAŞ

Zafer Ergin: “Her yenilikte bir hayır, bir güzellik ve bir heyecan vardır. Biz güçlü bir senaryo ile ekip olarak çalışmalara başladık. Güzel ve heyecanlı olacak.”

Özgür Ozan: “Çok güzel sahneler çektik. Yenilenmiş, aksiyona yönelik, daha çağdaş sahnelerimiz var. Biz çok heyecanlıyız.”

Arka Sokaklar dönüyor

YENİLİKLERLE BAŞLIYORUZ

Şevket Çoruh: “Bu sezon da aksiyon dolu maceralar izleyicimizi bekliyor. Bir televizyon klasiği olan ‘Arka Sokaklar’ yeni sezonda da sürprizlerle seyirci karşısına çıkacak.”

Oya Okar: “Yepyeni bir sezona birçok yenilikle giriyoruz. Bu sezon için ayrıca heyecanlıyım. Bakalım seyircimiz yeni ‘Arka Sokaklar’ı nasıl karşılayacak...”

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Arka Sokaklar dönüyor

AKSİYONUN ÇITASI YÜKSELDİ

Özlem Çınar: “Çıtası bu denli yüksek aksiyon sahneleri çekmemiştik. Bu beni çok heyecanlandırıyor.”

Ozan Çobanoğlu: “James Bond filmlerini sevenler, bu sezonu çok sevecek!”

Burak Satıbol: “Bomba gibi bir sezon geliyor. Seyirciler farklı bir ‘Arka Sokaklar’ görecek. Dizinin adı gibi arka sokaklara döndük.”

Ebru Cündübeyoğlu: “Kendimi çok mutlu ve keyifli hissediyorum. Hem oyuncuları, hem kanalı hem de sevenleri ile kurulmuş kocaman bir aileye dahil oldum.”

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#Arka Sokaklar#19. Sezon#Kanal D

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