Arka Sokaklar dizisi bu kez FETÖ'yü mercek altına aldı!

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Arka Sokaklar’ın bu akşam yayınlanacak bölümünde Rıza Baba ve ekibi, küçük yaşta bir kız çocuğunun ölümünü aydınlatmak için seferber olacak. Sürükleyici ve sarsıcı sahneleri olan bölümde ölen kız çocuğunun “Hocaefendi” olarak anılan bir örgüt lideri ile bağlantısı ortaya çıkacak.

KİM BU SOMER KOZANLI?

Küçük kızın istismara uğradıktan sonra öldürüldüğünü tespit eden ekip, bunun üzerine araştırmasını yoğunlaştıracak. Senaryoya göre sözde “Hocaefendi”nin adamlarından biri olan “Somer Kozanlı” cinayetin üstünün örtülmesi için Rıza Baba ile görüşmeye gelecek.

PABUÇ BIRAKMADI

Dizinin yayınlanan tanıtım filmine göre; Rıza Baba, kendisini tehdit etmeye yeltenen Somer Kozanlı’ya pabuç bırakmıyor ve odasından kovuyor... Bu sahnedeki karakter ise FETÖ’nün mahrem yapılanmasında emniyet imamı olan “Kozanlı Ömer” ile isim benzerliği olup olmadığı sorusunu akıllara getiriyor.

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OKULLARDA ÖRGÜTLENİYOR

Ekip soruşturmayı derinleştirirken dizideki yapılanmanın da FETÖ gibi okullar üzerinde örgütlendiği anlaşılacak. Rıza Baba, ekibiyle yaptığı çalışma sonucunda küçük kızı istismar edip pencereden atan kişinin sözde “Hocaefendi”nin bizzat kendisi olduğunu ortaya çıkaracak.

TÜRKER İNANOĞLU İMZALI

Türker İnanoğlu’nun imzasını taşıyan, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği Arka Sokaklar; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar, Burak Satıbol gibi başarılı oyuncuları kadrosunda buluşturuyor. Arka Sokaklar’ın yönetmenliğini Baran Özçaylan üstlenirken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.

Kanal D’nin efsane dizisi Arka Sokaklar, terör örgütüne dönüşen yapılar, Yenidoğan Çetesi ve TUSAŞ Saldırısı gibi Türkiye’nin sıcak konularını her cuma akşamı saat 20’de ekrana yansıtmaya devam edecek.