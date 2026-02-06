'Arka Sokaklar' depremi unutmadı

Haberin Devamı

“BURADA BANA İHTİYAÇ VAR” DEMİŞTİ

Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, depremin birinci yıl dönümünde özel bölümle deprem bölgesine giden Rıza Baba ve ekibinin yaşadıklarını ekrana taşımıştı. O bölümde ekipten bir polis memurunun, “Burada bana ihtiyaç var, ben burada kalacağım” diyerek bölgede görev yapmayı sürdürmesi izleyenlerin hafızasında yer etmişti.

HATAY’DAN ANLAMLI HEDİYE

Yeni bölümde ise o polis memurunun deprem bölgesinde kaldığı süreçte Rıza Baba ve ekibini unutmadığı görülüyor. Depremin yıl dönümünde İstanbul’daki ekibe Hatayspor atkısı ve forması gönderen polis memuru, anlamlı bir sürprize imza atıyor.

DUYGUSAL ANLAR EKRANA GELECEK

Hatayspor forması ve atkısının ekibe ulaşmasıyla birlikte dizide duygusal anlar yaşanıyor. Dayanışma, vefa ve unutulmayan acıların altını çizen bu sahneler, Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.

D Media imzalı Arka Sokaklar, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de.