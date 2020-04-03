Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ekranların en uzun soluklu yapımlarından olan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü en son 20 Mart'a yayınlanmıştı. Geçtiğimiz hafta tekrar bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkan dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu olmuştu. Arka Sokaklar'ın yeni bölümüyle ilgili beklenen açıklama geldi. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi ve fragmanı.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü bu akşam Kanal D'de izleyici karşısına çıkacak. İşte, Arka Sokaklar'ın 548. yeni bölüm fragmanının özeti;

Kadri, kendisini kandırdığını anlayan Narkotik Şube Müdürü Aslı'nın ölüm emrini veriyor! Ekip ise, emrindeki Hasan'ın ölümünden sorumlu olduğundan şüphelendikleri Aslı'yı tutukluyor. Sorgusu için emniyete götürüldüğü sırada Aslı ile birlikte ekip üyeleri Kadri'nin keskin nişancı ve uzun namlulu silahlı adamlarının hedefine giriyor. Kadri, emri veriyor ve adamlar ekip ile birlikte ölüm emri verilen Aslı'yı yaylım ateşine tutuyor. Bu sırada Aslı ile yakınlığını anlamaya çalışan Mesut, Nedim'i sıkıştırıyor. Aslı'nın bulaştığı kirli işleri ve kendisinin de ne kadar içinde olduğunu öğrenmeye çalışıyor; fakat, Nedim'in ağzından bir türlü bilgi alamıyor.