Arka Sokaklar ailesi büyüyor

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◊ “Arka Sokaklar” bu sene 17’nci sezona başlıyor. Yeni sezonla ilgili neler söylemek istersiniz?

- Batuhan Ekşi: 17’nci sezona çok hızlı ve çok enerjik başladık. Hepimiz karakterlerimize özveriyle hazırlandık ve sahnelerde gereğini yapıyoruz. Umarız değerli seyircimiz ortaya çıkardığımız işten memnun kalır.

- Cansın Çekili: Çok güzel bir ailenin içine geldiğimizi öncelikle belirtmek isterim. Yeni sezon için tüm ekip uzun süre detaylı bir şekilde hazırlandı ve bomba gibi bir sezon geliyor diyebilirim.

- Sebahat Kumaş: Her sezonu ayrı güzeldi. 17’nci sezon da çok güçlü geliyor. Bu güzel projenin içine dahil olduğum için çok heyecanlıyım.

YILLARDIR BURADA GİBİYİZ

◊ “Arka Sokaklar” ailesi büyümeye devam ediyor. Siz de ekibin yeni isimlerisiniz. Yaşadığınız heyecanı anlatır mısınız?

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- Cansın Çekili: Yenilerden biri olarak şunu söyleyebilirim ki; sete ilk geldiğim günden bu yana söylediğim tek şey yıllardır buradayım gibi! (Gülüyor) Tüm ekip çok yardımcı ve çok tatlı. Hemen içlerine alıp dahil olmanızı destekliyorlar. Bu yüzden şanslı hissediyorum.

- Sebahat Kumaş: Evet, biz yeni oyuncular yeni karakterlerle bu aileye dahil olduk. Ekip tarafından çok güzel karşılandık. Umarım seyirciyle de aynı samimiyeti yakalayacağız.

- Batuhan Ekşi: Ben de bu sene oyuncu kadrosuna yeni dahil olanlardan biriyim. İlk set günü oyuncu odasında, sanki kendi evimde kendi ailemle oturuyor gibi hissettim.

Çünkü herkes birbiriyle öyleydi ve bizi de çok hızlı bir şekilde aralarına kabul ettiler. Hepsi çok saygıdeğer önemli oyuncular.

BAŞARISININ SIRRI GÜNCEL KONULARI İŞLEMESİ

◊ “Arka Sokaklar” her zaman günceli yakalayan ve toplumda karşılığı olan konulara yer veriyor. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz?

- Sebahat Kumaş: Kesinlikle toplumda yaşanan sorunları, olayları sıcak ve güçlü bir dille paylaşan bir proje. Ekip olarak herkes içtenlikle emek veriyor.

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- Batuhan Ekşi: “Arka Sokaklar”ın çizgisini bozmadan bugünlere gelebilmesinde en büyük rol güncel konuları işlemesi. Seyircimiz gerek karakterler, gerek olaylar ile ilgili her zaman kendilerinden bir şey buluyorlar ve bulmaya devam edecekler.

- Cansın Çekili: Sıcak gündemi takip eden ve hemen uyarlayan bir dizi “Arka Sokaklar”. Bu yüzden başarısı hep aynı tempoda devam ediyor.

SEYİRCİDEN ENERJİ ALIYORUZ

◊ Tüm Türkiye’nin sevdiği karakterlere hayat vermek nasıl bir duygu?

- Batuhan Ekşi: Seyirci karakterde kendilerinden bir şey bulduğu zaman daha kuvvetli bağlar kuruyor ve sizi kendi ailesinin bir bireyiymiş gibi görüyor. Bu da size duydukları sevgiyi ve saygıyı körüklüyor.

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Bunun etkilerini sosyal hayatımızda bol bol görüyoruz. Tanımadığımız insanlar arasında yabancılık çekmemek çok güzel bir his.

- Sebahat Kumaş: Heyecanla izlediğim güçlü oyuncu kadrosuna sahip bir işe dahil olmak gurur verici.

- Cansın Çekili: Etkisi hemen hissediliyor, çünkü seyircimiz o kadar güzel bir kitle ki duyduğu günden itibaren ‘Ayşe’ karakterini hemen benimsedi, içlerine aldı ve desteklemeye başladı.

Bu şahane bir şey. Onlardan aldığım enerji ve destekle çok daha motive ve kendimi daha hazır hissediyorum. Ayşe Arıcan karakterini de ilk bana anlatıldığı günden itibaren çok sevdim. Ona hayat veriyor olmak çok keyifli.