Arka Sokaklar ailesi büyüyor

İKİ YENİ OYUNCU



Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosu büyümeye devam ediyor. Yapımı Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.





SERVAN VE ESRA



Dizide artık Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de rol alacak. İki oyuncunun yer aldığı ilk bölüm, yarın akşam ekrana gelecek. Midyat, Rıza Baba’nın peşinde olduğu ‘Servan’ karakteriyle, Gürsel ise yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.