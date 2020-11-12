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Haber Giriş: 12.11.2020 - 09:58 | Son Güncelleme:

Arka Sokaklar ailesi büyüyor

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Arka Sokaklar ailesi büyüyor
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Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna iki yeni oyuncu katıldı. Dizide artık Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de seyirci karşısına çıkacak.

İKİ YENİ OYUNCU

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosu büyümeye devam ediyor. Yapımı Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı dizinin kadrosuna iki yeni oyuncu daha katıldı.

Arka Sokaklar ailesi büyüyor


SERVAN VE ESRA

Dizide artık Serhat Midyat ve Gaye Gürsel de rol alacak. İki oyuncunun yer aldığı ilk bölüm, yarın akşam ekrana gelecek. Midyat, Rıza Baba’nın peşinde olduğu ‘Servan’ karakteriyle, Gürsel ise yolu Hüsnü Komiser’le kesişen Esra rolünde izleyici karşısına çıkacak.

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