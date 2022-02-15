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Arka Sokaklar ailesi büyümeye devam ediyor!

#Arka Sokaklar#Kanal D#Cenk Gürpınar
Arka Sokaklar ailesi büyümeye devam ediyor

Kanal D’nin, her Cuma akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın oyuncu kadrosu büyümeye devam ediyor.

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Dizinin geçen hafta ekrana gelen 614’üncü bölümüne oyuncu Cenk Gürpınar, Poyraz karakteriyle dahil olmuştu. Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümlerine ise iki yeni oyuncu katılıyor. Bahar Başar, hanım ağa olan Handan karakterine hayat verirken, Fatih Serbest ise haksız yere hapis yatan bir mahkumu canlandıracak.

Yapımını Erler Film, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Orhan Oğuz otururken, senaryosunu ise Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul kaleme alıyor.

Arka Sokaklar yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D’de...

Arka Sokaklar ailesi büyümeye devam ediyor

Bahar Başar - Fatih Serbest - Cenk Gürpınar

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Cenk Gürpınar

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