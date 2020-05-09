Arka Sokaklar 8 Mayıs 551. son bölüm kesintisiz izle: Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Korona virüsü nedeniyle, setine bir kaç haftalık ara veren Arka Sokaklar'da yeni bölüm heyecanı devam ediyor. Arka Sokaklar setinde alınan önlemlerle sevilen ve ilgi gören dizi 8 Mayıs tarihinde 551. bölümü ile ekranlara geldi. Uzun soluklu dizinin bu haftaki bölümünde kadının satıcısı ve seri katilin peşine düşen ekip yine nefes kesen anlara damga vurdu. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise ekibi virüs vuruyor. İşte, Arka Sokaklar 8 Mayıs tarihli 551. bölümüyle ilgili detaylar ve Arka Sokaklar'ın haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı...

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ekip, kayıp kadın ihbarları aldığında hemen işe koyuluyor. Bu sırada bir hayat kadınının da kayıp olduğu bilgisi gelir. Kadının satıcısı olan adamı izledikleri sırada katil zanlısına ait olabileceği kişinin telefon sinyallerine ulaşırlar. Sinyaller doğrultusunda harekete geçen ekibimiz adama ulaşır. Adamı yakalayan ekibimiz onu suçlayabilecekleri delillere ulaşmak için öldürdüğü kadınları gömdüğü yerleri itiraf ettirmeye çalışır. Fakat adam, beklenen itirafı vermez. Mecburen salınan adam yeni bir cinayet daha işler. Hüsnü, aklına gelen bir detay ile adamın peşine tekrar düşer. Bu hamlesi ise olumlu sonuç verir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar'ın son bölümünün ardından 15 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanında Hüsnü ve Mesut'un virüs nedeniyle tuhaf anlar yaşaması dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar 552. yeni bölüm fragmanı...