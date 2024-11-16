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Arka Sokaklar 690. bölüm (son bölüm) full izleme ekranı | Arka Sokaklar son bölümde Hakan ve Aylin'e şantaj tuzağı! Arka Sokaklar 691. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon
Arka Sokaklar 690. bölüm (son bölüm) full izleme ekranı | Arka Sokaklar son bölümde Hakan ve Ayline şantaj tuzağı Arka Sokaklar 691. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 02:34

Arka Sokaklar 690. bölüm full izleme ekranı erişime açıldı. Kanal D’nin, yapımcılığını D Media’nın üstlendiği fenomen dizisi Arka Sokaklar 15 Kasım Cuma akşamı nefes kesen bölümle ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde, ekip, suçla mücadele sırasında İsrailli bir ajanı yakalarken aynı zamanda diplomatik bir gerilime neden oldu. Dizinin finalinde ise Aylin'in silahsız birini vurması nedeniyle şantajla karşı karşıya kalması dikkat çekti. Tüm bunların ardından Arka Sokaklar 691. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar son bölümü full HD kesintisiz Kanal D'nin internet adresinden izleyebilirsiniz. İşte, Kanal D ile Arka Sokaklar 690. bölüm kesintisiz full HD izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

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19 yıldır ekranda olan polisiye dizi Arka Sokaklar 15 Kasım Cuma akşamı ekranlara geldi. Kanal D’nin cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın bu haftaki son bölümünde, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan bir casusluk krizi masaya yatırıldı. İstanbul sokaklarında suçla mücadele eden Arka Sokaklar ekibi ile İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli gizli bir ajan olan David Klein’in yolları, İstanbul’da kesişti. Öte yandan Hakan ve Aylin'in uğradığı şantaj nedeniyle mesleklerini kaybetmekle karşı karşıya kalması merak uyandırdı. Tüm bunların ardından Arka Sokaklar 691. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Arka Sokaklar son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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15 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 690. bölümünde ekip, İsrailli ajan nedeniyle diplomatik bir krizin ortasında kalıyor!

David Klein, İsrailli gazeteci Raşel'in peşindedir. David İsrail hükümeti adına Raşel'i durdurmaya çalışmaktadır. Bu takip bir çocuğun ölümüne sebep olur. David, diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle ceza almaz. Bu durum Mesut'un vicdani sorumluluk duymasına ve David'i kendi yöntemleriyle cezalandırmasına yol açacaktır. Aylin ve Hakan kendilerini şantajla tehdit eden Pelin'e karşı tehlikeli bir oyun oynar. Nazike evde çocuk bakmaya başlamıştır. Olaylar kontrolden çıkınca Hüsnü'nün tepkisi gecikmez.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 691. Bölüm Fragmanı yayında! "Git bütün büyüklerine söyle, kurdun dişine kan değdi. Peşinizdeyim!"

Rıza Baba ve ekibi dinci bir tarikatın peşine düşer. Rıza Baba ise tarikata göz dağı vermekten çekinmez...

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'da Kanal D'de!

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#Arka Sokaklar#Dizi#Televizyon

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