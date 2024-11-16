Haberin Devamı

19 yıldır ekranda olan polisiye dizi Arka Sokaklar 15 Kasım Cuma akşamı ekranlara geldi. Kanal D’nin cuma akşamları ekrana gelen fenomen dizisi Arka Sokaklar’ın bu haftaki son bölümünde, Türkiye ile İsrail arasında yaşanan bir casusluk krizi masaya yatırıldı. İstanbul sokaklarında suçla mücadele eden Arka Sokaklar ekibi ile İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'nde görevli gizli bir ajan olan David Klein’in yolları, İstanbul’da kesişti. Öte yandan Hakan ve Aylin'in uğradığı şantaj nedeniyle mesleklerini kaybetmekle karşı karşıya kalması merak uyandırdı. Tüm bunların ardından Arka Sokaklar 691. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Arka Sokaklar son bölüm izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Haberin Devamı

15 Kasım 2024 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 690. bölümünde ekip, İsrailli ajan nedeniyle diplomatik bir krizin ortasında kalıyor!

David Klein, İsrailli gazeteci Raşel'in peşindedir. David İsrail hükümeti adına Raşel'i durdurmaya çalışmaktadır. Bu takip bir çocuğun ölümüne sebep olur. David, diplomatik dokunulmazlığı nedeniyle ceza almaz. Bu durum Mesut'un vicdani sorumluluk duymasına ve David'i kendi yöntemleriyle cezalandırmasına yol açacaktır. Aylin ve Hakan kendilerini şantajla tehdit eden Pelin'e karşı tehlikeli bir oyun oynar. Nazike evde çocuk bakmaya başlamıştır. Olaylar kontrolden çıkınca Hüsnü'nün tepkisi gecikmez.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 691. Bölüm Fragmanı yayında! "Git bütün büyüklerine söyle, kurdun dişine kan değdi. Peşinizdeyim!"

Rıza Baba ve ekibi dinci bir tarikatın peşine düşer. Rıza Baba ise tarikata göz dağı vermekten çekinmez...

Arka Sokaklar cuma saat 20.00'da Kanal D'de!