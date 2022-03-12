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Arka Sokaklar 618. son bölümde Hakan Poyraz'ı öldürdü mü? İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi
Arka Sokaklar 618. son bölümde Hakan Poyrazı öldürdü mü İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 618. son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet platformundan yayınlandı. Cuma akşamları Kanal D'de seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 11 Mart tarihli son bölümünde Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibin seri katili yakalamaya bir adım daha yaklaşması dikkat çekti. Mesut'un üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan’ı bulabilmek için Savcı Yavuz’dan yardım aldığı son bölümde, Hakan'ın Poyraz'ı öldürüp öldürmediği merak konusu oldu. İşte, Arka Sokaklar son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 11 Mart Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde zor zamanlardan sonra kendisini toplamaya başlayan Pınar'ın Caner'in yakınlığı karşısında mutlu olması ikili arasında yeni bir başlangıcın sinyallerini verdi. Arka Sokaklar 618. son bölümü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 618. Bölümünde ekip seri katil Poyraz'ı yakalamaya uğraşırken, ona ulaşan Hakan zor bir karar aşamasına gelir!

Selin Komiser, seri katilin psikolojisi konusunda Poyraz’ın mesleki birikimine danışmaya karar verir. Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.

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Mesut Komiser, üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan’ı bulabilmek için Savcı Yavuz’dan yardım ister. Bu sırada Ezgi ise gizli bir göreve gider. Bu gizli görev Ezgi ve Cemal arasında bir kıskançlık krizine sebep olacaktır.

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Şebnem silahlı saldırıya uğrar. Şebnem’in babası, bir terör saldırısında gazi olan eski polis Sait’tir. Şebnem’in saldırganlarının peşine düşen ekibimizin, olayın Sacit ile ilintili olduğunu çözmesi uzun sürmeyecektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI


Arka Sokaklar 619. Bölüm Fragmanı yayında! Selin hedefte!

Ekip zorlu bir mücadelenin içindedir. Onlar olayı çözmeye çalışırken Selin ise hedef tahtasındaki yerini alır.

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi

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