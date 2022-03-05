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Arka Sokaklar 617. son bölüme Mesut'a şok komplo! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi
Arka Sokaklar 617. son bölüme Mesuta şok komplo İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar son bölüm izleme ekranı Kanal D'nin internet sitesinden full HD yayınlandı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için erişime açılan Arka Sokaklar'ın 4 Mart tarihli 617. son bölümünde son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz'ın Selin Komiser'e kendisini deşifre edecek ipuçları vermesi dikkat çekerken, Esra'nın hamile olması çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final sahnesinde ise Engin'e ifade veren suçlunun Mesut'un kendilerine yardım ettiğini söylemesi dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar 617. son bölüm full HD izleme ekranı ve bu hafta yaşananlar.

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Arka Sokaklar son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında her hafta cuma akşamları seyirci karşısına çıkan Arka Sokaklar'da bu hafta 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkum olan Ayhan Kırali'ye yardım eden Mesut'un başı belaya girerken, katille karşı karşıya kaldığının farklında olan Selin'in nasıl kurtulacağı da merak konusu oldu.

ARKA SOKAKLAR 617. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 617. Bölümünde medyanın önüne düşen seri katil olayı, ekibi zor durumda bırakıyor!
Son cinayeti umduğu gibi gitmeyen Poyraz panik halindedir. Tüm dikkatini davaya veren Selin Komiser bir ipucu bulur. Bu ipucu Poyraz’ı zor durumda bırakacaktır.

Ayhan Kırali, 20 yıl önce kan davası cinayeti işlemiş eski bir mahkumdur. Yakın zamanda hapisten çıkan Ayhan sokakta simit satarken Mesut Komiser ile karşılaşır. Bu karşılaşmanın sonunda Mesut’u bir tehlike beklemektedir.

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Semra isimli bir kadın küçük kızı Irmak’ı okuldan almaya gelir. Bu esnada yanlarına bir araba yanaşır ve Irmak kaçırılır. Görgü tanıkları ile görüşen ekibimiz bu mahallede çocuk kaçırma vakalarına sık rastlandığını öğrenir. Ekibimiz Irmak’ı kötü adamların elinden kurtarmak için harekete geçecektir.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 618. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü, bombalı tuzağa basıyor!

Ekip, Terör Şube ile birlikte ortak operasyon yapmaktadır. Alınan bilgiler ışığında terörist bombalı bir eyleme hazırlanmaktadır. Yeri belirlenen adrese giden ekibimiz kötü bir sürprizle karşılaşır. Eve girmek için hamle yapan Hüsnü, kapının altındaki bombalı düzeneğe basar.

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#Arka Sokaklar#Kanal D#Dizi

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