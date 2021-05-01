Arka Sokaklar 588. son bölümde Cemal deşifre oldu! İşte Arka Sokaklar son bölümde yaşananlar

Arka Sokaklar 588. son bölüm tek parça yayınlandı. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın 30 Nisan tarihli son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Giray ile yaşadığı ağır durum sonrası Kendisi gibi mağdur olan kız için önemli bir habere imza atan Zeliş'in iyileşmesi izleyenlerin dikkatini çekti. Cemal'in cezaevindeki durumu ise merak uyandırdı. Dizinin son bölümünü aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 589. Bölüm Fragmanı yayında! Hüsnü'nün sevdiği kadın Esra, dükkanında vuruluyor!

Hüsnü ve ekip bir suçluyu kovalamaktadır. Bu kişi Esra'nın dükkanına girince acı olay gerçekleşiyor. Esra, ondan kaçmaya çalıştığı sırada adam onu sırtından vuruyor. Hüsün, bu olay karşısında yıkılırken, Esra'nın durumu merak konusu oluyor. Bu sırada ekip, Aycan'ın başındaki uyuşturucu şebekesini çökertmek için operasyonlarını sıklaştırıyor. Ezgi ise, Aycan'ı yakalayarak önemli bir adım atıyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

30 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 588. Bölümde Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor!

Aycan’ın kendi kirli işleri için polisi kullanmasının cezası kesilmelidir. Merkeze gelen ihbar üzerine maskeli bir eleman, hırdavatçı Remzi’yi öldürmüştür. Cinayeti işleyen isim, Aycan’ın yanında gördüğümüz Torbacı İsmail ile bağlantılıdır. Ekip, İsmail’in yerini bulmaya çalışırken Demir adında bir genci ele geçirir. Demir, İsmail’in adamıdır ve İsmail’e ulaşmak için ekibin yeni bir planı vardır. Korhan ve Aycan’ın adımlarını yakından takip edebilmek için Cemal cezaevine Korhan’ın yanına sızdırılır. Cemal, Korhan ile yakınlığı sağlamalıdır. İşlerin hesaplananın aksine ters gitmesiyle Cemal’in başı büyük belaya girer. Cemal cezaevinden sağ salim kurtulabilecek midir?

Yatalak kanser hastası annesinin ilaçlarını temin etmek isteyen Dilan, çareyi ilaç deposu sahibini öldürmekte bulur. Dilan’ın aynı zamanda Rıdvan adında bir terör örgütü lideriyle bağlantısı olduğu öğrenilir. Ekip her yerde Rıdvan ‘ı ararken, Rıdvan ekibin beklemediği bir yerde karşısına çıkar.

Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan Fadik 15 yaşındadır, hamiledir ve doğum yaparken sağlık durumu kötüye gider. Fadik’in annesi Sevim mercek altına alınır ve sevgilisi Tahir’in izi sürülmektedir. Zeliha Almanya’dan döner. Eve giderken radyoda duyduğu Fadik haberinin üzerine soluğu kalanda alır. Şefiyle görüşüp direk olay yerine gider. Başak ise, Fadik’in olayı için görevlendirildiği sırada fenalaşır ve doktor hamileliğin seyri için artık yorulmaması gerektiğinin uyarısında bulunur. Bunun üzerine Engin ve Başak bebek için bir bakıcı arayışına girecektir.

Ali, Pınar’ın sorunlarına çözüm bulup, aile hayatlarını düzeltmeye çalışmaktadır. Bir akşam iş dönüşü elinde bir demet çiçek ile eve gider. Pınar ile konuşup ortalığı düzeltmek istemektedir. Pınar bu sırada çocukları alıp Ayvalık’a gitmek istediğini söyler. Ali şok olur.

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