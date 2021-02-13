Arka Sokaklar 578. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde Ali'ye rüşvet şoku

Arka Sokaklar 578. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Arka Sokaklar'da bu hafta Mesu'un kumpasla gözaltına alınması çarpıcı gelişmelerden oldu. Son bölüm sonrası yayınlanan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise heyecanlı anlar yaşandı. Ali ile eşi Pınar’a ait ortak hesaba yüklüce para aktaran Servet'in kurduğu tuzak dikkat çekerken Ali'nin cezaevine girmesi merak uyandırdı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 578. Bölüm Fragmanı yayında! Ali, ailesini korumak için üstüne atılan iftirayı kabul ediyor ve tutuklanarak cezaevine gönderiliyor!

Servet, bilendiği ekip elemanlarına saldırılarını sürdürmektedir. Bu sefer Rıza Babanın ailesi hedeftir. Ali ile eşi Pınar’a ait ortak hesaba yüklüce para aktaran Servet, rüşvet kumpası ile ekibi şoke eder. Ali ve Pınar gözaltına alınır. Rıza Baba eli, kolu bağlı olayı çözmeye çalışırken ikinci bir şok yaşar. Ali, eşini kurtarmak için tüm suçlamaları kabul eder. Pınar’ı bu savaştan uzak tutmak için geri dönülmesi zor bir karar almıştır.

Ekip, kumar oynatıldığını öğrendikleri mekana gizli bir operasyon düzenler. Bu mekanda sürpriz bir kişi daha vardır: Terör Şube Komiseri Muzaffer. Muzaffer’in kumar sevdası onu ekibimizin eline düşürür. Muzaffer, mekanı korumak için yüklü bir miktar parayı haraç ister. Mekan sahibinin kabul ettiği haraç verildiği sırada ekibimiz Muzafferi kıskıvrak yakalamayı başarır. Muzaffer, sorguda bülbül gibi şakımaya başlar. Servet Amcanın kirli işleri ile ilgili bilgiler verir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muzaffer ve Adem’in Mesut’a olan hırsları devam etmektedir. Adem’in adamları Tunç’u kaçırmaya çalışırken yanlışlıkla Samet’i kaçırırlar. Tunç’a ulaşamayan ekip gelen ihbarı Tunç zannederek olay yerine gider. Tunç her şeyden habersiz evindedir ve telefonunu duymamıştır. Bu işi bozdukları için Servet, Adem’e, Adem’de işi verdiği Alper’e yüklenir. Yapılan araştırmalarda Alper’e ulaşmak için hapishaneden arkadaşı Gündüz’e ulaşılır.

Gündüz artık o işleri bıraktığını söyler. Mesut, Gündüz’ü dükkanını yakmakla tehdit eder. Alper’e ulaşır ve sorguya alınır. Alper kusmaya başlar ve zehirlendiği anlaşılır. Akabinde Gündüz’ün tamirhanesi yanar. Oklar Mesut’u göstermektedir. Muzaffer savcıyı da ikna edip Mesut’u gözaltına alır. Ekibimiz Selin önderliğinde Mesut’u kurtarmanın, Adem’i ve büyük patron Servet’i yakalamanın peşindedir.

Engin ve Başak heyecanla doğacak bebekleri için isim koyma telaşına düşerler. Başak, bebeğine daha karizmatik yeni nesil isimler isterken, Engin eski bilindik isimler düşünür. Engin’in bulduğu tüm isimlerin içerisinde Başak’ın söyleyemediği “r” harfi vardır. Başak haklı olarak bu duruma bozulur, Engin karısının neye bozulduğunu anlamaz.

Nazike, Esra’yı fal baktırırken görür ve ısrarla kendisi de baktırmak ister. Fal bakan bohem kızımız Dilara başka zaman bakabileceğini söyleyince Nazike Esra’yı sürekli sıkıştırır. Esra Nazike ablasını kırmaz, Dilara’dan randevu ayarlar. Dilara’nın evine gideceklerdir. Durumu fark eden Zeliha sinsice takibe başlar. Takip sonucunda Zeliha’nın tahmin edemeyeceği şeyler olur…