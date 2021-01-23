Arka Sokaklar 574. son bölümde Hakan Zafer'i vurdu... İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından izleyici karşısına çıktı. Kanal D'nin uzun soluklu sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın bu haftaki son bölümünde Hakan'ın Zafer'i vurması merak uyandırdı. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Hakan'ın ifade vermesi haftaya dizide çarpıcı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi. Selin'in ise kendisini kaybetmesine neden olan hapları almaya devam etmesi ekranlara yansıdı. Arka Sokaklar son bölümün tamamını full HD izleyebilirsiniz.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ekip, Bahar’a eziyet edip ölüme terk eden Zafer’i evinde saklayan “Amca” lakaplı Servet’i gözaltına alıyor. Servet, her türlü kirli işe bulaşmış birisi olarak yeraltı dünyasında nüfuslu birisidir. Ağzından laf alabilmek imkansızdır. Sorgu sırasında da bu yönünü Rıza Baba ve Engin Müdür’e gösterir. Rıza Baba, Servet’i suçlayacak delillerin olmaması sebebiyle çıkmaz bir yoldadır. Onu bu yoldan çıkaracak kişi ise, hastanede tedavi gören Zafer’dir. Servet de bu durumun farkındadır ve Zafer’in öldürülmesi emrini verir. Bir suikastçi Zafer’in hastanedeki odasına gelerek ona silah doğrultur.

Bu sırada Zafer’i vuran Hakan, savcı tarafından sorgulanır. Hakan, kendisini korumak için ateş ettiğini söyleyerek davadan aklanmaya çalışmaktadır. Ona bu davada Engin’in eşi Başak avukatlık yapar.

Selin ise, kendisini kaybetmesine neden olan hapları içmeye devam eder. Yaşadığı kriz onu sersemletmiştir. Doktor tarafından ilaç kullanımına dikkat etmesi konusunda aldığı uyarılar ise, çektiği ağrılar yüzünden rafa kaldıracak derecededir. Mesut’un bile bu konuda eli, kolu bağlıdır.

Hüsnü ve Esra tarafında da olaylar biraz karışık hale gelir. Esra’dan şüphelenen Hüsnü onu takip etmeye başlar. Hüsnü, kuaförde olduğunu söyleyen Esra’nın bir kafede oturduğunu görünce şüphelerinde haklı olduğunu düşünür.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Bahar, Zafer tarafından yakalanır ve büyük eziyet görür. Zafer onu ölüme terk eder. Bahar, zor da olsa kendine gelir. Atıldığı yerden kendi imkanlarıyla uzaklaşmaya başlar. Sonrasında bir kanalın yanında bayılır. Ekip arkadaşları kayıp olmasından dolayı telaşlılardır. Hüsnü'ye, Jandarmadan telefon gelir. Bahar, baygın halde bulunmuştur ve ağır yaralıdır. Hastaneye kaldırılan Bahar ameliyata alınır. Durumu ciddidir. Gördüğü eziyetten dolayı kafatasında kırık ve yüzünde ciddi yaralar vardır. Hakan, sevdiği kadının başına gelenleri duyunca öfkeden kudurur.

Başta Hakan olmak üzere ekip, Zafer'in peşine düşer. Zafer ise, Amca lakaplı Servet'in evinde gizlenmiştir. Servet onu yurt dışına kaçırmak için birisiyle anlaşır. Ekip, Servet'in adamını yakalayınca Zafer ile ilgili plan ortaya çıkar. Zafer'in kaçacağı gün operasyon düzenleyen ekip onu elinden kaçırır. Peşine düşen ekip dışında bir kişi daha Zafer'in peşindedir: Hakan.. Zafer'i kıstırdıkları yerde birden Hakan ortaya çıkar ve Zafer'i vurur.