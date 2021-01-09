Arka Sokaklar 572. son bölüme Selin'in bıçaklanması damga vurdu... İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı

Arka Sokaklar 572. bölümü ile 8 Ocak akşamı diziseverlerin karşısına çıktı. Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde, ekibin Servan'ın saklandığı yeri bulması dikkat çekti. Dizinin yeni bölümünde ise Selin'in akıbeti belli olacak.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA

Arka Sokaklar 573. Bölüm Fragmanı yayında! Sırtından bıçaklanan Selin, ölümle pençeleşiyor!

Ekip -özellikle de Mesut- Selin'in bıçaklandığını duyduktan sonra üzüntü dolu bir şaşkınlık yaşar. Mesut, çok öfkelidir. Yalnız başına göreve gitmesine kızgındır. Ekip arkadaşlarına çatan Mesut, sevdiği kadının yaşadıkları karşısında büyük acı çekmektedir. Bu sırada Selin, çağırılan ambulansla hastaneye doğru gitmektedir. Paramedikler ellerinden geleni yaparlar; fakat Selin, çok kan kaybetmiştir. Gözleri kapanan Selin, ölümle yaşam arasındaki ince çizgidedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Ekip, Servan'ın saklandığı yeri bulmuştur ve Karaçamlı Karakolunun desteğiyle operasyona başlar. Mesut, Servan ve adamlarından gördüğü işkence ile yarı ölü durumdadır. Servan ve adamları yedikleri baskın karşısında hemen önlemlerini alırlar. İki taraf arasında büyük bir çatışma çıkar. İçeride ise Mesut, ekip arkadaşlarının kendisini kurtarmaya geldiğini duymuş ve can havliyle başında nöbet bekleyen teröristi etkisiz hale getirmeyi başarmıştır. Bu sırada Cemal, Servan'ın eline düşer. Mesut'un yetişmesiyle Cemal'in hayatı kurtulur. Mesut ve Servan arasındaki boğuşmada da Servan'ın ölümüyle sonuçlanır. İşkenceden dolayı durumu kötü olan Mesut, İstanbul'a getirilerek ameliyata alınır.