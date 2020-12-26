Arka Sokaklar 571. son bölüme damga vuran sahne... Yeni bölümde Mesut ölecek mi?
Arka Sokaklar 571. son bölümü internetten yayınlandı. Kanal D'nin ilgi gören uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 25 Aralık tarihli son bölümünde İnsansız Hava Aracı tarafından çekilen görüntüde, Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulması damga vurdu. Mesut'un Servan'ın eline geçmesi dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu. Son bölümün hemen ardından yayınlanan Arka Sokaklar 572. yeni bölüm fragmanında Mesut'un hastaneye kaldırılması merak uyandırdı. İşte, Arka Sokaklar son bölüm kesintisiz izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı.
Arka Sokaklar 571. bölümü ile 25 Aralık Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Sevilen dizinin bu haftaki son bölümünde Servan'ın Mesut'u kaçırması ve ona işkence yapması ekibi harekete geçirdi. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise Selin'in ağlaması Mesut'un akıbeti konusunda merak dolu anlara neden oldu. Arka Sokaklar son bölümü kaçıranlar için 571. bölümün tamamı internetten yayınlandı.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
Arka Sokaklar 572. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip için zor zamanlar son bulacak mı?
Arka Sokaklar yeni bölümüyle 8 Ocak Cuma 20.00'da Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 571. Bölümde ekip Mesut'u, Servan'ın elinden kurtarmak için Karaçamlı kırsalına gidiyor!
Ekip, Karaçamlı kırsalında teröristleri izleyen İnsansız Hava Aracının (İHA) çektiği görüntüleri izlemektedir. Görüntülerde Mesut'un içinde olduğu minibüs teröristlerce havaya uçurulur. Rıza Baba hemen harekete geçerek Hüsnü, Selin, Ali ve Cemal'i Karaçamlı'daki özel harekat karakoluna gönderir. Karaçamlı'ya giden ekibimiz Mesut'un bombalı eylemden kurtulduğunu ve Servan'ın eline geçtiğini öğrenir. Servan ise, Mesut'u eline geçirdiğinden dolayı mutludur.
Rıza Baba ve ekibinin kendisine düzenlediği başarılı operasyonların intikamını Mesut ile gidermeye başlar. Ona işkence ederek videoyu ekibimize yollar. Bu görüntüler ekibimizi biraz olsun umutsuzluğa sürüklese de, ele geçirdikleri teröristler sayesinde giderek Mesut'a, dolaylı olarak da Servan'a ulaşacaklarını bilmekten dolayı şevk içindedir.
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