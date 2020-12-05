Arka Sokaklar 568. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Hakan için ölüm emri!

Arka Sokaklar 568. bölümü ile 4 Aralık Cuma akşamı ekranlara geldi. Kanal D'nin sevilen ve beğenilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde Servan'ın yakalanıp yakalanmayacağı merak dolu anlara neden oldu. Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında Engin Müdürün nişanlısının kaçırılması ise Başak öldü mü sorularını akıllara getirdi. İşte, Arka Sokaklar son bölümün tamamı ve 569. bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

4 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 568. Bölümde ekip, Servan'ın ölümcül hamlesi ile büyük şaşkınlık yaşıyor!

Servan, ekip hakkında kişi kişi bilgiler almaktadır. Yapacağı yıkıcı eylemlerin planını yapmaktadır. Bu durumu da Rıza Babaya gönderdiği not ile açıklığa kavuşturur. Notta Rıza Babanın yeni evinin yerini öğrendiği yazılıdır. Diğerlerinin de peşine adamlarını salar. Ekip, Servan'ın adamlarından birini yakalayarak saklanabileceği olası bir mekana baskın yapar. Hakan bu baskın sırasında çıkan çatışmada vurulur. Çelik yelek sayesinde ucuz atlatır. Burada yakaladıkları Servan'ın sağ kolu bombalı bir eylemden ve yerinden bahseder. Ekip hemen olay yerine gider. Örgüt elemanı genç elinde fünye ile beklemektedir. Tam patlatacağı sırada Mesut onu vurur. Gencin üzerinden bomba çıkmayınca Mesut'a yasal yollar gözükür. Servan en büyük hamlesini ise, Engin Müdüre yapar. Nişanlısı Başak'ı kaçırarak infaz edeceğini söylediği bir görüntülü arama yapar. Engin, kafasına silah dayanmış nişanlısını görünce büyük şaşkınlık yaşar. Bir el silah sesi ile de elinde telefon dona kalır.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Arka Sokaklar 569. Bölüm Fragmanı yayında! Ekip, Başak'ı kaçıran Servan'ın peşine düşüyor!

Başak'ı kaçıran Servan, başta Engin olmak üzere tüm ekibi peşinden sürüklemektir. Başak için endişelenen Engin Servan'ı yakalamak için ant içer. Öte yandan Mesut'un sorunları devam etmektedir. Rıza Baba Mesut'a bir uyarıda bulunur.

Hakan ise tehlikeli bir durumun ortasında kalır.