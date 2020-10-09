Arka Sokaklar 560. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Tunç cinayetten gözaltında!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 9 Ekim Cuma akşamı 560. bölüm ile diziseverlerle buluşacak. Her hafta nefes kesen bölümlerle izleyenleri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Kazım'ın ölmesi ve Elif'in verdiği ifade yüzünden Tunç'un gözaltına alınması dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Tunç, Kazım ile boğuştuğu sırada patlayan silah yüzünden gözaltına alınıyor. Kazım'ın ölmesi ve Elif'in verdiği ifade ile Tunç suçlu bulunuyor. Tunç adliyeden hapse gittiği sırada onu Mesut götürmek ister. Mesut, arabasına aldığı Tunç ile birlikte ekipin gözleri önünde sırra kadem basıyor. Rıza Baba ve Hüsnü, Mesut'un bu hareketi karşısında büyük şaşkınlık yaşıyorlar.

Operasyona giden Ali vuruluyor, tüm ekip onun için seferber oluyor! Öte yandan Mesut için zor zamanlar baş gösteriyor! Talihsizlikler peşi sıra ilerlerken Tunç cinayet zanlısı oluyor ve kendisini parmaklıklar ardında buluyor!