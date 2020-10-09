Arka Sokaklar 560. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Tunç cinayetten gözaltında!
Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 15. sezonu ile Kanal D ekranlarında macerasına devam eden Arka Sokaklar'ın 9 Ekim Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüne ilişkin fragmanında, operasyona giden Ali'nin vurulması ve Tunç'un cinayet zanlısı olarak gözaltına alınması damga vurdu. Oğlunu kurtarmaya çalışan Mesut'un hamlesi Arka Sokaklar yeni bölümünde heyecanlı anlara neden olacak. İşte, Arka Sokaklar 560. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacaklar.
Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 9 Ekim Cuma akşamı 560. bölüm ile diziseverlerle buluşacak. Her hafta nefes kesen bölümlerle izleyenleri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar'ın yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Kazım'ın ölmesi ve Elif'in verdiği ifade yüzünden Tunç'un gözaltına alınması dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Tunç, Kazım ile boğuştuğu sırada patlayan silah yüzünden gözaltına alınıyor. Kazım'ın ölmesi ve Elif'in verdiği ifade ile Tunç suçlu bulunuyor. Tunç adliyeden hapse gittiği sırada onu Mesut götürmek ister. Mesut, arabasına aldığı Tunç ile birlikte ekipin gözleri önünde sırra kadem basıyor. Rıza Baba ve Hüsnü, Mesut'un bu hareketi karşısında büyük şaşkınlık yaşıyorlar.
Operasyona giden Ali vuruluyor, tüm ekip onun için seferber oluyor! Öte yandan Mesut için zor zamanlar baş gösteriyor! Talihsizlikler peşi sıra ilerlerken Tunç cinayet zanlısı oluyor ve kendisini parmaklıklar ardında buluyor!
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