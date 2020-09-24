Arka Sokaklar 558. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar yeni bölümde bombalı saldırı

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar 25 Eylül Cuma akşamı 558. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. 15. sezonuna devam eden Arka Sokaklar'ın yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında Engin’in yanındaki şüpheli kadın ve "delirium"a giren Tekin'in sağlık durumu dikkat çekti. İşte, Arka Sokaklar 558. bölüm fragmanı ve bu hafta yaşanacaklarla ilgili bilgiler.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çoban ailesinin zor zamanları. Doktorlar "delirium"a giren Tekin’i bağlamak için Hüsnü’den izin isterler. Çaresiz Hüsnü’nün başka seçeneği olmadığından kabul eder. Hüsnü pandemi sürecinde canla başla çalışan sağlık çalışanlarına, Dr. Oğuz nezdinde teşekkür de etme fırsatı bulur. Doktor Oğuz’da, Hüsnü’nün samimiyetiyle biraz içini döker. Tekin tekli yoğun bakıma alınır. Diğer taraftan Dr. Oğuz yoğun nöbet saatleri nedeniyle günlerdir evine gidememektedir. Hastaneye gelen bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz kalır. Hüsnü kendisini bir anda hiç beklemediği bu olayın ortasında bulur. Toplumun sarsıcı gündemine işaret eden bir olay yaşanmaktadır.

Şüpheli ve romantik tavırlar sergileyen Engin’in gizli bir sevgilisi olduğunu düşünen ekibimiz olayın peşine düşer. Engin’in vip muhbiri Asuman emniyette herkesin içinde Engin’i öpünce gizli sevgilinin Asuman olduğunu düşünürler ancak Engin inkar eder. Akşam evinde Engin’i mutfak önlüğü ile şık bir yemek masası hazırlarken görürüz. Kapı çalar. Hepimizi bir sürpriz beklemektedir.

Ekip uyuşturucu baronu Özcan ve şebekesini çökertmenin peşindedir. Engin, Özcan’ı "Beyto Mesut" planıyla tuzağa düşürmeyi düşünür. Mesut ve Selin düğün üzeri böyle tehlikeli bir göreve temkinli yaklaşsalar da dahil olmak durumunda kalırlar.

Beklenmedik bir şekilde rutin kontrol yapan Selin, 16 yaşında Elif ile tanışır. Elif varoş bir gecekonduda annesi ve kötü üvey babasıyla yaşamakta ve şiddet görmektedir. Selin kıza üzülür, Tunç’a anlatır. Tunç, Elif’i evinde ziyaret edip ailesiyle uyarır tonda konuşur. Elif dayak yediği bir günün gecesinde evden kaçmaya çalışırken üvey babası kıza yumruk atıp kızı arabasına atıp kaçırır. Kızı Özcan’a satmıştır. Elif uyandığında kendini Özcan’ın yatağında bulur…