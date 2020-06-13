Arka Sokaklar 556. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar sezon finalinde neler oldu?

Her hafta izleyenlere heyecan yaratan Arka Sokaklar 12 Haziran Cuma akşamı 556. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Nefes kesen bir bölümle sezon finali yapan Arka Sokaklar'ın 556. son bölümünde ekibin, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesini çökertmek için Hakan'ı dövüşçü kılığında içeri sokması işleri karıştırdı. İşte, Arka Sokaklar 556. son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Ekip, yasadışı dövüş organize eden bahis çetesini çökertmek için Hakan'ı dövüşçü kılığında içeri sokar. Olaylar ters gider ve Hakan, çete tarafından kaçırılır. Götürüldüğü depoda feci dayak yer. Ölüme terk edilen Hakan'ı ekibimiz bulur ve hastaneye kaldırılır. Bu duruma neden olan çeteyi çökertmek için harekete geçen ekip, ellerine geçirdikleri delillerle Dimitri ismine ulaşırlar. Ekibimiz, onu yakalayabilmek için dövüş olayını organize eden çetenin diğer elemanları olan Esmer, Olga ve Poyraz’ın peşine düşer. Kısa zamanda yakalanan çete elemanlarının verdikleri bilgilerle Dimitri'nin saklandığı eve operasyon düzenlenir.