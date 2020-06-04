Arka Sokaklar 555. bölüm fragmanı izle: Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Hakan kurtulacak mı?

Her hafta cuma akşamları ekranlara gelen Arka Sokaklar'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Uzun sezondur Kanal D'de sevenlerinin karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanında, Hakan'ın başına gelenler ekranlara yansıyacak. Nazike'nin içinde bulunduğu kadınlar grubunun suç üstü yakalandığı sırada Zeliş'in bu durumu haber yapması eğlenceli anlara neden olacak. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliş, aralarında Nazike’nin de bulunduğu kadınlar grubunu suç üstü yakalayıp haber yapıyor. Ali ise, aylardır yaşadığı ev halinden dolayı sonunda isyan bayrağını çekiyor! Ekip, Hakan’ı kurtarmak için operasyon düzenlemeye hazırlanıyor! Başı belada olan Hakan, ekip tarafından kurtarılabilecek mi?