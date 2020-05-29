Arka Sokaklar 554. yeni bölüm fragmanı izle: Arka Sokaklar'da bu hafta neler olacak?

Kanal D ekranlarında her hafta cuma akşamları yayınlanan Arka Sokaklar'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hüsnü'nün corona virüsü olmasıyla merak dolu anları seyirci karşısına çıkaran Arka Sokaklar'da bu hafta Selin'in başına gelenler ekranlara gelecek. Arka Sokaklar 28 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümü ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanından görüntüler...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nazlı’ya tecavüz eden Kudret yakın zamanda hapishaneden çıkmıştır. Rasim para karşılığı kardeşi Nazlı’yı, Kudret’e satar. Kudret, Nazlı’yı evlenmek için zorlar. Hatta uyuşturucu ilaçlar vererek genç kızın bilincini yitirmesine sebep olur. Selin, Nazlı’yı kurtarmak için her yolu deneyecektir; ama, izine bir türlü ulaşamaz. Selin çaresiz bir durumdadır. Mesut da ona yardım etmek için elinden geleni yapacaktır.

Pınar, öğrencileriyle online ders yapar. Ders esnasında bir anormallik olur ve Damla isimli öğrencinin evinde sesler yükselir. Anne Betül’ün hapisten çıkan kocası eve gelip Damla’yı kaçırmıştır. Anne perişan haldedir. Pınar, Ali’ye haber verir ve Damla’yı bulmak için hummalı bir çalışma başlar.

Dolandırıcı Erdi, şimdi de sahte kolonya işine girmiştir. Kolonyalar, Hüsnü’nün mahallesindeki bakkala kadar gelmiştir. Nazike kolonyayı bol miktarda kullanır ve hastanelik olur. Bu işin arkasından da Erdi’nin çıkması artık kabak tadı vermeye başlamıştır.

Bülent isimli kişinin kurduğu ufak çaplı çete, korona dolayısıyla kapatılan boş barlara gelir ve içki stoklarını patlatırlar. Aynı esnada mekana dansçı çağırarak eğlence ortamı yaratırlar. Çağlar isimli bar sahibi durumdan haberdar olur ve mekana girenleri bulmak için bara gelir. Ancak dayak yer ve arabası çalınır. Ekip dansçı kızlardan Sıla’yı takip ederek Bülent ve ekibini yakalamaya çalışır. Sıla’yla ilgilenme görevi Cemal’e verilir ancak Ezgi bu durumdan rahatsızdır. Operasyondan kalan içkilerin bir kısmı Hakan’ın arabasında kalmıştır. Bahar da, Hakan’la beraberdir. Hakan evde film izleyecektir ve Bahar’ı da davet eder. Sabah uyandıklarında kendilerini hiç beklenmedik bir şekilde bulurlar.