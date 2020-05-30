Arka Sokaklar 554.son bölüm tam ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı yayında!

Kanal D ekranlarında her hafta yayınlanan Arka Sokaklar, son bölümü ile ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşattı. Yayınlandığı günden beri her hafta ilgiyle izlenen Arka Sokaklar'ın 554. son bölümünde, Nazike'nin hastalanması dikkat çekti. Peki, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak? İşte, Arka Sokaklar son bölüm ve 555. yeni bölümüyle ilgili ipuçları.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koronavirüs dolayısıyla kapalı olan barlara bir çete musallat olur. Barların kapalı olmasını fırsat bilerek içkileri çalan çete ekibimizi harekete geçirir. Çete, çaldıkları içkilerin bir kısmı ile mekanlarına kadın dansçılar getirerek eğlenirler. Bu bilgi karşısında ekibimiz kıyafet değişikliği ile gizlice çetenin içine sızar. Çete liderinin güvenini kazanan ekibimiz operasyonu başlatır. Çete çaldıkları içkilerle alem yaptıkları mekana ekip üyelerimizi de çağırır. Ekip, çeteyi tutuklamak için gerekli olan tüm kanıtlara ulaştıktan sonra operasyonu başarılı bir şekilde sonlandırır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, her zaman olduğu gibi yine sokaklarda, olayların içinde! Asayişi sağlamak kolay olmasa da en asil görevleri. Başlarına ne gelirse gelsin ilk günkü gibi taze olan heyecanlarıyla görev yerindeler.