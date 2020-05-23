Arka Sokaklar 553. son bölüm tam ve kesintisiz izle - Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban öldü mü?

Kanal D'nin sevilen ve ilgi gören dizisi Arka Sokaklar, 22 Mayıs Cuma akşamı ekranlara geldi. Heyecanının hız kesmeden devam ettiği Arka Sokaklar'ın yayınlanan son bölümünde, grip şikayeti ile hastaneye giden Hüsnü'nün corona virüsüne yakalanması herkesi şaşkına çevirdi. İşte, Arka Sokaklar 553. son bölümle ilgili merak edilenler...

ARKA SOKAKLAR'IN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Hüsnü, ağır geçirdiği grip sonrasında hastaneye götürülüyor ve koronavirüse yakalandığı ortaya çıkıyor. Hemen tedavi süreci başlatılan Hüsnü'nün durumu giderek ciddileşiyor. Onun bu durumunu öğrenen Çoban Ailesi ve ekip arkadaşları çaresizce tedavi sürecini izliyorlar. Hüsnü'nün, entübe durumunda yaşadığı sıkıntılar herkesi derinden yaralıyor. Tedavi için koronavirüsü yenmiş bir hasta bulunması için ekip dört bir koldan araştırmaya geçiyor. Sonunda bir kişiye ulaşılıyor ve Hüsnü'nün ümmin plazma tedavisi başlıyor. Tedavinin sonuç verip vermeyeceği ise, önceden kanseri atlatan Hüsnü'nün bağışıklık sisteminin direncine bağlı kalıyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.