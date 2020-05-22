Arka Sokaklar 553. bölüm fragmanı izle: Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Hüsnü corona virüsten ölüyor mu?

Cuma akşamlarının sevilen ve büyük beğeni toplayan dizisi Arka Sokaklar 22 Mayıs Cuma akşamı nefes nesen bir bölümle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Arka Sokaklar'ın geçtiğimiz bölümünde corona virüsü alarmının verilmesinin ardından, Hüsnü için ekibi kahreden haber geldi. Salgına yakalanarak hastaneye yatan Hüsnü Çoban'ın ölüp ölmeyeceği Arka Sokaklar'ın 553. bölümünde ortaya çıkacak. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanından görüntüler...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeliha, Hüsnü’nün entübe olduğunu öğrenmiştir. Zorlanarak da olsa durumu evdekilerle paylaşır. Tekin dayanamaz ve Nazike’nin engellemesine rağmen evden çıkar. Ekiptekiler de durumu öğrenmiştir ve Enginler kendi aralarında durumu kritik ederler.

Ali’nin aklına ümmin plazma tedavisi gelir. Covid 19 hastalığına yakalanıp atlatmış birine ulaşılmaya çalışılır. Rıza Baba, Hüsnü’nün durumunun ağır olması üzerine Ankara’da kalmaya dayanamaz. Kısa bir süreliğine İstanbul’a gelip direk hastaneye gider. Gözleriyle durumu görüp, ekibi kontrol etmek ister.