Arka Sokaklar 552. son bölüm tam ve kesintisiz izle: Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında Hüsnü ölüyor mu?

Korona virüs tedbirleri nedeniyle birçok dizinin çekimine ara verilirken, sette alınan önlemlerle Arka Sokaklar her hafta cuma akşamı Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Heyecanın eksik olmadığı Arka Sokaklar'ın 15 Mayıs tarihli 552. bölümünde corona virüs tedirginliği yaşandı. Ekipten Hüsnü'nün hastalanarak karantinaya alındığı son bölümde dikkat çeken anlar yaşandı. Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanında ise, Hüsnü'nün akıbeti merak uyandırdı. İşte, Arka Sokaklar 553. yeni bölüm fragmanı ve son bölümle ilgili bilgiler...

ARKA SOKAKLAR 552. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hüsnü, görevi gereği İstanbul sokaklarında suçluların peşindedir. Bu sırada suçlularla yakın temas halindedir. Akşam işten eve geldiğinde üzerinde bir kırıklık vardır. Kendisini iyi hissetmeyen Hüsnü hemen odasına çekilir. Ertesi gün nefes alması zorlaşır. Öksürük ile birlikte halsizlik de baş gösterir. Çoban Ailesi onun bu durumundan dolayı tedirgin olur. Hüsnü, ailesinin tün zorlamalarına karşın hastaneye gitmemekte direnir. Tekin, Mesut'u arayarak durumdan haberdar eder. Mesut, koronavirüs tıbbi ekibiyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye gitmesini saplar. Yapılan testler sonucunda Hüsnü'nün koronavirüse yakalandığı ortaya çıkar. Bu durum hem Çoban Ailesini, hem de ekip arkadaşlarını büyük üzüntüye sokar.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Heyecan dolu bölümün hemen ardından Arka Sokaklar 22 Mayıs tarihinde yayınlanacak olan 553. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Merak uyandıran anların fragmanı yansıdığı Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde şunlar yaşanacak;

Hüsnü, görevi gereği İstanbul sokaklarında suçluların peşindedir. Bu sırada suçlularla yakın temas halindedir. Akşam işten eve geldiğinde üzerinde bir kırıklık vardır. Kendisini iyi hissetmeyen Hüsnü hemen odasına çekilir. Ertesi gün nefes alması zorlaşır. Öksürük ile birlikte halsizlik de baş gösterir. Çoban Ailesi onun bu durumundan dolayı tedirgin olur. Hüsnü, ailesinin tün zorlamalarına karşın hastaneye gitmemekte direnir. Tekin, Mesut'u arayarak durumdan haberdar eder. Mesut, koronavirüs tıbbi ekibiyle birlikte Hüsnü'yü hastaneye gitmesini saplar. Yapılan testler sonucunda Hüsnü'nün koronavirüse yakalandığı ortaya çıkar. Bu durum hem Çoban Ailesini, hem de ekip arkadaşlarını büyük üzüntüye sokar.





