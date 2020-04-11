Arka Sokaklar 549. son bölüm izle - Arka Sokaklar son bölüm tam ve kesintisiz izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar 10 Nisan Cuma akşamı 549. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar'ın bu haftaki bölümünde ekip katil kim sorusuna yanıt aradı. Nefes kesen bölümün ardından Arka Sokaklar'ın son bölümü araştırılmaya başlandı. İşte, Arka Sokaklar 549. bölüm özeti ve son bölümde yaşananlar.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekibimiz, Kadri tehlikesinden kurtulmadıklarının bilincindedir ve bir an önce Kadri’yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istemektedir. Aslı’sız kalan İlyas, Erkan’ı arar ve yardım ister. Erkan da İlyas’a yardım etme karşılığı Nedim’i öldürmesini ister. İlyas mecburen kabul eder. Nedim’in hayatı büyük tehlikededir.

Cemre, annesi Ayten, babası Nusret ve köpekleri Süt ile pikniğe gitmek üzere yola koyulurlar. Cemre’nin okul arkadaşları ve aileleri ile buluşmak adına Gazinin Yeri’ne giderler. Aileler kısa bir yürüyüşe çıkar ve döndüklerinde Cemre kaybolur. Baba Nusret, Mazlum’u suçlamaktadır. Ekip Mazlum’u sorgular ama onun suçsuz olduğunu düşünmektedirler. Etrafta gezinen siyah minibüs tespit edilmiştir. Aracı kimin olduğunu bulmaya çalışırlar. Eş zamanlı olarak aracı terk edilmiş olarak bulan Bekçi Rafet ekibe haber verir. Arka koltukta Sami isimli adam uyumaktadır. Araç incelemeye alınır. Sami de sorguya alınır. Sami yetişkin biridir ancak sorgulandıkça akıl yaşının 7-8 yaşa sahip olduğu anlaşılır. Ekip kayıp kız Ceren’i sağ olarak bulmanın peşine düşer. Bu olay fazlasıyla ilginçtir ve her adım attıklarında farklı bir olayla karşılaşırlar.

Nükhet sorguya alınır. Sonrasında savcılığa sevk edilir. Cemal’i tahrik edip oğlunu öldürdüğünü itiraf ettirmeye çalışır. Cemal artık dayanamaz ve kadına gereken cevabı verir.