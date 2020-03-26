Arka Sokaklar 548. yeni bölüm fragmanı izle - Arka Sokaklar yeni bölümde Aslı tutuklanıyor mu?

Sevilen dizi Arka Sokaklar 27 Mart Cuma akşamı 548. bölümü ile dizisevelerin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölüm öncessi sabırsızlıkla beklenen fragmanında çarpıcı anlar ekranlara geldi. Aslı'nın Ragıp'ı vurması ve ekip tarafından tutuklanması Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde çarpıcı anların yaşanacağını sinyallerini verdi. İşte, Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nedim, Aslı’nın avukatlığını üstlenmiştir. Mesut bunu öğrenince köpürür. Aslı ve Nedim yalnız kalınca Nedim, Hasan’ın ölümünde Aslı’nın parmağı olup olmadığını sorar.

Selin, hastaneden taburcu olur. Mesut’un ilgisi Selin’in üzerindedir. Selin’i rahat ettirmeye çalışır.

Tekin reklam çekimi için eve pahalı bir saat getirmiştir. Saat kaybolur. Yapımcı da reklam anlaşmasının bozulduğunu söylemek için Tekin’i arar ve saati ister. Tekin zor durumdadır.

Zeliha, Berk’in veli toplantısına çağırılmıştır. Öğretmeni Ulaş, Berk’in eksik olduğu konularda uyarır; ama, Zeliha kardeşine toz kondurmamayı tercih eder. Ancak, bu yaptığı Zeliha’nın başına iş açacaktır.

Ali mesaiden fırsat bulduğunda biraz kafa dinlemek için spora yazılır. Şahika Hoca işinde baya iyidir. Pınar, Ali’yi didiklemeye başlar. Sürekli çalıştığından şikayetçidir. Rıza Baba durumdan işkillenir. Ali’yi takibe başlar…