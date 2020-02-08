Arka Sokaklar 541. bölüm izle | Arka Sokaklar son bölüm izle

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan ve Alp Korkmaz gibi başarılı isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar'ın son bölümü 7 Şubat Cuma akşamı diziseverlerle buluştu. Son bölümü kaçıran vatandaşlar, sevilen diziyi haberimizdeki izleme ekranı aracılığıyla takip edebilir. İşte, Arka Sokaklar'ın 541. bölümü...

Arka Sokaklar'ın son bölümünde;

Rıza Baba, Nevres ve Kurye yüzünden savcı ile karşı karşıya kalıyor. Savcıdan, yakalamak için zaman isteyen Rıza Baba durumdan dolayı kendisini suçlamaktadır. Bu sırada Nevres, intikam yemini ettikten sonra eylemine başlıyor. Bir adamını canlı bomba olarak İstanbul'ın en işlek caddesine gönderiyor.

O anları da ekibe canlı olarak telefondan izletiyor. Şans eseri orada bulunan Arda, canlı bombaya müdahale etmek isterken adam kendisini havaya uçuruyor. Olay yerine gelen ekibimiz Arda'nın neden kayıp olduğunu bulmak isterken Arda, canlı bombayı telefonla kaydeden adamı takibe başlıyor.

Ulaştığı yerde yakalanan Arda, ekibin kendisini bulmasıyla Nevres'e ulaşacakları kişiyi yakalatmayı başarıyor. Nevres'in saklandığı yeri tespit eden ekibimiz operasyon düzenliyor; fakat Nevres, tekrar kaçmayı başarıyor. Savcının makamında olayı öğrenen Rıza Baba tüm suçlamaları kabul ediyor ve istifa kararını ciddi ciddi işleme koymayı düşünüyor.